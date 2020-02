Zdrvené učiteľky v škôlke v Myjave: Spolužiaci Emky († 4) ešte nič netušia

Mimoriadne veľká tragédia zasiahla rodinu, blízkych, susedov, ale aj učiteľky v škôlke.

Emka († 4), ako malej Emílii s láskou hovorili, tam chodila len od septembra. Rodičia z Turej Lúky (okr. Myjava) prišli po páde zastávky o to najvzácnejšie, čo mali. Všetci sa modlia, aby prežil aspoň malý Martinko (2), ktorého kovová zastávka privalila tiež a po nešťastí ho previezli do bratislavskej nemocnice. Malé krásne okaté dievčatko chodilo do škôlky v Turej Lúke. Od začiatku roka však bolo doma, pretože mu ochorela staršia sestrička Anička (5).

Učiteľky v škôlke nenachádzali slová a pri rozprávaní o Emke mali slzy na krajíčku. „Nechceme to deťom hovoriť. Zatiaľ sa nikto nepýtal. Sú to maličké deti a pokiaľ im to nikto doma nepovie, tak to nemajú odkiaľ vedieť. Čakáme však na psychológov, ktorí nám povedia, ako s touto udalosťou pracovať pred deťmi,“ povedala riaditeľka škôlky Jana Rojková.

Podľa nej bola Emília úžasné dievčatko. „Strašne ťažko sa mi to hovorí, no aké môžu byť deti. Bol to anjelik,“ povedala rozcítene a dodala: „Jej otec chodil k nám hrávať na harmonike pri rôznych akciách. Je to pre nás nesmierna tragédia. Táto rodina si takéto trápenie určite nezaslúži,“ ukončila Rojková. Užialení učitelia sa chystajú na pietne miesto zapáliť malému anjelikovi sviečku. Hroznú tragédiu však najťažšie nesie Emkina najbližšia rodina, ktorej pomáhajú psychológovia.