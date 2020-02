V Bratislave už pristálo lietadlo z Číny, ktoré chce vyzdvihnúť humanitárnu pomoc

Na bratislavskom letisku M. R. Štefánika už pristálo lietadlo z Číny, ktoré tu chce vyzdvihnúť humanitárnu pomoc.

Slovenská vláda povolila pristátie pod podmienkou, že posádka neopustí palubu lietadla. "Ak posádka bude súhlasiť, že prenocuje a ten povinný oddych absolvuje priamo vo svojom lietadle, tak povolenie na pristátie dostanú," priblížil ešte v stredu premiér Pellegrini. Podmienkou bolo tiež to, aby bolo lietadlo odstavené v časti letiska, kde bude plne pod kontrolou. Zároveň by malo byť garantované, že tí, ktorí budú s lietadlom v kontakte, budú vybavení všetkými ochrannými prostriedkami.

Čínske lietadlo požiadalo o udelenie povolenia na vykonanie charterového letu zo Šanghaja do Bratislavy a následne z Bratislavy do Pekingu. Na Slovensku má vyzdvihnúť humanitárnu pomoc v súvislosti s koronavírusom. Zdravotnícky materiál majú ešte v piatok previezť do Číny.