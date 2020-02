Primárky v Iowe sa zmenili na chaos: Trump sa zabáva na svojich oponentoch

V americkom štáte Iowa, kde sa v pondelok uskutočnili stranícke primárky pred novembrovými prezidentskými voľbami, konečne spočítali väčšinu hlasov, hoci stále ešte nie všetky.

Vedenie Demokratickej strany už stráca trpezlivosť so svojou straníckou pobočkou v Iowe a vyzvalo jej pracovníkov, aby všetky hlasy pre jednotlivých delegátov ešte raz prepočítali a vrátili tak celému procesu, už tri dni zadrhnutému vďaka istej aplikácii, patričnú vážnosť. "Čo je dosť, to je dosť!" odkázal vo štvrtok do Iowy šéf Demokratického volebného výboru Tom Perez.

Podľa predbežných výsledkov, ktoré prenikli do médií a v ktorých by malo byť zarátaných už zhruba 97 percent odovzdaných hlasov, vedie v súboji o 41 demokratických delegátov za Iowu Pete Buttigieg, bol ešte nedávno outsider demokratických primárok, so ziskom 26,22 percent. Veľmi tesne za ním je však senátor Bernie Sanders, ktorý má zatiaľ 26,07 percenta hlasov.

Problémy v Iowe môžu demokratom uškodiť, a dobre to vie aj prezident Donald Trump, ktorý sa z komplikácií pri spočítavaní hlasov posmieva na Twitteri.

Samotná Iowa je v procese výberu demokratického kandidáta do prezidentských volieb, v ktorých si v novembri zmeria sily práve s Trumpom, dosť významná. Jej význam pritom nespočíva vo veľkosti štátu - Iowa má len tri milióny obyvateľov - ale jednoducho v tom, že ide o prvé primárky. Už viackrát v minulosti sa stalo, že sa meranie síl v Iowe skončilo prekvapením, a toto prekvapenie predznamenalo celý ďalší vývoj primárok alebo aj neskorších volieb.

Okrem Buttigiega a Sandersa, ktorého podporuje aj populárna kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez, sú silnými kandidátmi ešte bývalý viceprezident Joe Biden, senátorka Elizabeth Warren, a posledné slovo ešte určite nepovedal ani bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Ten sa už v stredu pokúsil obrátiť chaos v Iowe na dobré a zužitkovať ho na získanie ďalších bodov a oznámil, že zdvojnásobuje výdavky na kampaň.

Samotný Bloomberg pritom v Iowe vôbec nekandidoval. Do súboja o demokratickú nomináciu totiž vstúpil neskoro a spolieha sa najmä na platenú reklamu v médiách a nie až tak veľmi na osobný kontakt s voličmi. Keďže ide o presný opak stratégie, aká je potrebná na menšie štáty typu Iowy, Bloomberg tento štát úplne vypustil a do súboja nastúpi až neskôr.

Po Iowe budú budúci týždeň nasledovať primárky v New Hampshire, 22. februára príde na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca. Vtedy sa môžeme tešiť na tradičný "volebný superutorok", keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.