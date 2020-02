V USA sa zrazili dva školské autobusy, množstvo detí skončilo v nemocnici

V americkom štáte Georgia sa vo štvrtok ráno zrazili dva školské autobusy. Až dvadsaťdva detí museli po havárii previezť do nemocnice, ich stav nie je známy. Nevie sa zatiaľ ani to, aký je vek týchto detí.

Ich spolužiakov, ktorí pri havárii neutrpeli žiadne zranenia, previezli neskôr do školy náhradným autobusom. Podľa agentúry The Associated Press (AP) je najpravdepodobnejšou príčinou havárie veľmi nepriaznivé počasie, ktoré v Georgii vo štvrtok panuje.

K havárii došlo v meste Social Circle, ktoré sa nachádza 70 kilometrov na západ od Atlanty, hlavného mesta Georgie.