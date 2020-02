Dievčina poslala kamarátkam selfie po ťažkej opici: Nechutný detail pri vlasoch

Mladá Britka zažila nepríjemný moment po ťažkom žúre.

Olivia Nunn z mesta Nunthorpe vo Veľkej Británii si vyrazila s priateľmi do mesta. Po dobrej zábave sa ráno prebudila doma a chcela kamarátkam v skupinovej správe poslať fotografiu, ako vyzerá po ťažkej noci. Nevšimla si však desivý detail vo svojej kapucni.

V mikine mala totižto hrozivo vyzerajúceho pavúka. A to len kúsok od hlavy. Olivia očividne malého návštevníka nevnímala, ale všetci jej priatelia v skupinovom chate boli poriadne vystrašení.

Všetko však napokon dobre dopadlo a Olivia dokonca zachovala chladnú hlavu. „Cítim sa dobre, to pretože pavúky sú moji priatelia,“ povedala podľa ladbible.com na sociálnej sieti.

Fotografia sa vďaka jej kamarátke Grace Grahamovej, ktorá ju zverejnila na Twitteri, stala virálnou. „Prešlo už 24 hodín a ja sa stále nemôžem prestať smiať na Olivii, ktorá po opici poslala fotku s pavúkom v jej kapucni," napísala.

Ľudia pod príspevkom uvažovali, čo by robili v podobnej situácii. "Moja duša by asi v tomto momente opustila telo," napísal jeden. "Nikdy v živote by som sa rýchlejšie nevyzliekla," dodala ďalšia komentujúca.