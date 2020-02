Slovenskí hokejisti predviedli veľkú nezlomnosť: Otočili zápas s Bieloruskom a tešia sa z výhry!

Slovenskí hokejisti zdolali Bielorusov 4:3 vo svojom úvodnom vystúpení na prípravnom turnaji Kaufland Cup v Poprade.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii , ale Bielorusi ešte v prvej tretine vyrovnali. V 33. min Michal Krištof v presilovke opäť poslal domáci tím do vedenia, ale dva rýchly bieloruské góly znamenali vedenie hostí 3:2 po dvoch tretinách. V záverečnej dvadsaťminútovke prišiel slovenský obrat po góloch Marcela Haščáka a Tomáša Marcinka. Najlepšími hráčmi zápasu sa stali Michal Krištof a Arťom Demkov.

Slováci sa na popradskom ľade predstavia ešte v sobotu proti olympijskému tímu Ruska. Tento zápas sa začne o 14.00 h. Ešte predtým si v piatok zmerajú sily Rusi a Bielorusi (18.00 h). Pred rokom sa hral Kaufland Cup v Bratislave, ale s rovnakým tímovým obsadením ako teraz v Poprade. Slováci po úvodnom víťazstve nad Bielorusmi 2:1 po samostatných nájazdoch zdolali tzv. druhý výber Ruska hladko 5:1 a stali sa víťazmi turnaja.

Od úvodného buly prešla presne minúta, keď prvýkrát zasvietilo červené svetlo za bieloruským brankárom Kulbakovom. Gól bol dielom druhej formácie slovenského tímu. Zuzin sa natlačil do útočného pásma a vystrelil, k odrazenému puku sa dostal Marcinko, naservíroval ho Jakubovi Sukeľovi a ten strelou bez prípravy otvoril skóre - 1:0. Dvadsaťštyriročný útočník HC Košice vo štvrtom zápase reprezentačnej kariéry strelil prvý gól. Jeho známejšie dvojča Matúš už má na konte osem reprezentačných zásahov. "´Mara´ mi to krásne dal medzi kruhy, padlo mi to tam a som šťastný. V našom útoku sme dobrí korčuliari, treba z toho získavať puky, vytvárať si šance a premieňať ich," uviedol Jakub Sukeľ pre RTVS po prvej tretine.

V 8. min mali Slováci výhodu presilovej hry pri vylúčení Martynova, ale zverenci trénera Ramsayho toho v početnej výhode veľa neukázali. S pokusom mladého Kollára si poradil Kuľbanov. V 14. min šiel na trestnú lavicu za nedovolené bránenie ako prvý Slovák Martin Chovan. Toto oslabenie síce slovenský tím ubránil, ale inkasoval niekoľko sekúnd po Chovanovom návrate. Demkov dostal príliš veľa priestoru na strelu a odrazený puk poslal útočník Dinama Minsk Alexander Pavlovič za chrbát Košarišťana - 1:1. Bielorusi mohli Slovákom uštedriť dvojnásobný úder, lebo následne až 1:39 min mali výhodu presilovky piatich proti trom. Predchádzala jej trafená žŕdka z hokejky Zuzina, ktorý sa vzápätí ocitol na lavici hanby za seknutie. Bielorusi si utvorili veľký tlak, päťkrát vystrelili, ale gól nedali.

V úvode druhej tretiny boli slovenskí hokejisti aktívnejší, ale gól strelili až v 33. min. V presilovej hre Zigo vymyslel skvelú prihrávku na Michala Krištofa a útočník lídra fínskej ligy Kärpät Oulu strelil svoj piaty reprezentačný gól - 2:1. Ubehli necelé štyri minúty a presilovku využili aj Bielorusi. Obranca Sergej Bogolejša strelou od modrej prekonal Košarišťana, ktorý toho veľa nevidel - 2:2. Hostia sa neuspokojili a už o 33 sekúnd pridali aj tretí gól. O prvé bieloruské vedenie v zápase sa postaral druhý útok zložený z hráčov Dinama Minsk. Nepokrytý Demkov mal dosť času na prihrávku Igorovi Martynovovi do druhého sledu a ten nezaváhal - 2:3.

V tretej tretine sa Slováci snažili o vyrovnanie, Bielorusi podnikali iba občasné výpady. Pasívny prístup súpera napokon potrestal gólom Marcel Haščák. Najlepší strelec Tipsport ligy si v 51. min bekhendovým blafákom Kuľbanova - 3:3. O tri minúty neskôr už slovenský tím viedol. Strelu Gernáta od modrej čiaryv neprehľadnej situácii tečoval Tomáš Marcinko a napriek veľkej snahe Nogačiova sa napokon puk celým objemom dostal za bránkovú čiaru - 4:3. Konečný verdikt musel potvrdiť až videorozhodca. V závere tretej tretiny si Bielorusi vzali oddychový čas a 54 sekúnd pred koncom siahli k hre bez brankára. V power-play Košarišťan predviedol skvelý zákrok, keď zlikvidoval veľkú šancu bieloruského kapitána Kodolu. Skóre sa už potom nemenilo.

Kaufland Cup 2020 - štvrtkový výsledok

Slovensko - Bielorusko 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Góly: 1. J. Sukeľ (Marcinko, Zuzin), 33. Krištof (Zigo, Haščák), 51. Haščák, 54. Marcinko - 16. Pavlovič (Demkov), 37. Bogolejša (Kodola, Drozd), 37. Martynov (Demkov)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kolba, Orolin - Šoltés, Stanzel, 1723 divákov

Slovensko: Košarišťan - Čerešňák, Graňák, Martin Chovan, Gernát, Štajnoch, Rosandič, Ďaloga, Koch - Haščák, Krištof, Michal Chovan - Zuzin, Marcinko, J. Sukeľ - B. Rapáč, Kollár, K. Pospíšil - Paulovič, Zigo, Lamper

Bielorusko: Kuľbakov - Bogolejša, Znacharenko, Ščiočin, Antonov, Tarleckij, Golovec, Jeriomenko, Nogačiov - Stefanovič, Kodola, Buinickij - Martynov, Kovyršin, Demkov - Kogalev, Kitarov, Pavlovič - A. Maľavko, Drozd, S. Maľavko

Ďalší program Kaufland Cupu 2020 v Poprade

piatok 7.2.: Rusko /olympijský výber/ - Bielorusko (18.00)

sobota 8.2.: Slovensko - Rusko /olympijský výber/ (14.00)