Sexica vstáva každé ráno o pol 5., len aby potešila svojho chlapa: Zhrozené reakcie ľudí

Mamička v domácnosti spustila búrlivú debatu na sociálnych sieťach po tom, ako odhalila svoju každodennú rutinu.

Mladá mamička vstáva každé ráno o 4:30, aby urobila raňajky svojej mužskej polovičke. Brooke Smithová z austrálskeho mesta Brisbane má so svojím partnerom štyri malé deti a trávi celý deň starostlivosťou o ne a domácimi prácami.

Brooke sa vo facebookovej skupine s názvom Mamičky, ktoré varia, čistia a organizujú pochválila svojou dennou rutinou. „Vždy sa uistím, že nejdem do postele, kým nie sú pobalené obedy, ich oblečenie nachystané na ďalší deň (vrátane manželovho), umývačka je naplnená a dom čistý. Niekedy to znamená, že idem spať o deviatej, niekedy to znamená, že idem spať o polnoci, ale vždy vstávam skoro (4:30 s manželom, aby som mu pripravila raňajky a kávu), potom si urobím čas na horúcu kávu aj pre seba, upravím si vlasy a trochu v pokoji a tichu rozjímam a cvičím," napísala na Facebooku.

„Šťastná mama rovná sa šťastná domácnosť. Urob to, aj keď sa ti to nepáči, pretože budeš šťastná na ďalší deň," pridala aj svoju radu na šťastný život. Hoci sa zdá, že Brooke a jej rodine tento systém funguje, na niektorých členov skupiny to príliš nezapôsobilo.

„To je krásne, že to robíte, ale v mojom manželstve je to rovnocenné partnerstvo a preto zdieľame všetku záťaž spoločne," napísala podľa Ladbible jedna žena. „Mám manžela, ktorý pracuje na plný úväzok, a napriek tomu robí domáce práce aj sa stará o dieťa," dodala ďalšia.

"Moja mama to robila pre môjho otca. Otec sa narodil v roku 1929 a mama v roku 1931. Lenže v súčasnosti je rok 2020. Môj manžel si perie sám. Moje deti si robia raňajky,“ uviedol ďalší komentujúci.

Brooke však neostala dlho ticho a k celej veci sa ešte raz vyjadrila. „Vždy existuje mix negatívnej a pozitívnej spätnej väzby na všetko, čo uverejňujete na Facebooku. Ale myslím si, že ak niekto tvrdo pracuje na slnku celý deň, potom je to najmenšie, čo môžem urobiť, že sa postarám, aby nemusel variť a upratovať, keď sa vráti domov. Zisťujem, že všetci sme šťastnejší ako rodina, keď preberáme naše tradičné úlohy,“ povedala pre couriermail.com.au.