Novinka Železničnej spoločnosti pod Tatrami: Rómski asistenti už aj vo vlakoch

Železničná spoločnosť Slovenska prišla s iniciatívou na pozdvihnutie kvality cestovania.

Vo vlakoch pod Tatrami môžete od februára stretnúť spolu s vlakvedúcim aj rómskych asistentov, ktorí mu budú nápomocní pri kontrole a komunikácií s cestujúcimi.

V niektorých obciach i mestách stretnete rómske hliadky, takisto fungujú aj rómski školskí, zdravotní aj terénni asistenti. Vo štvrtok v Poprade na železničnej stanici predstavili prvých šiestich železničných asistentov. „Chceme hľadať pozitívne formy spolupráce, kde iní hľadajú represiu. Sme presvedčení, že spolupráca, rešpekt a vzájomné pochopenie prinesie všetkým stranám zlepšenie situácie a my možno nájdeme aj nových kolegov,“ povedal generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.

S nápadom prišla Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu a ešte minulý rok vypísala konkurz. „Prihlásilo sa nám viac ako 40 uchádzačov, vybrali sme 25 a títo šiesti už kurz dokončili. Absolvovali 77 hodín školení, kde museli zvládnuť všetky základné železničné predpisy, praktické ukážky, školenie prvej pomoci a mnoho iných potrebných vedomostí a informácií,“ prezradila vedúca projektu Magdaléna Rotová.

Medzi piatimi ženami bol jeden jediný chlap. Dominik Oračko (21) zo Stráni pod Tatrami sa pochválil: “Kamarátka, ktorá je zdravotná asistentka, mi o tomto projekte povedala a mne sa to hneď zapáčilo. Som rád, že som uspel a teraz môžem byť nápomocný pri pomoci vo vlakoch.“

Jeho kolegyňa Gabriela Balogová (29) z Gerlachova. „Najťažšie boli prvé hodiny školenia. Potom to už išlo ľahšie. Verím, že to vo vlaku teraz zvládneme. Budeme pomáhať pri rôznych konfliktných situáciách,, či už ľuďom alebo s ich batožinou,“ vysvetľuje. Mariana Hangurbadžová (31) z Krížovej Vsi nám zase ukázala, čo má v služobnej kapse. „Zápisník, kde si všetko musíme zapisovať, reflexnú vestu, baterku a dezinfekciu rúk, no a samozrejme na sebe máme preukaz a modrú vestu.“

Týchto asistentov môžete od piatka stretnúť na trati Poprad Stará Ľubovňa a ako dobrovoľníci tu budú do apríla budúceho roku. Celé to bude platiť Železničná spoločnosť zo svojho rozpočtu a bude to stáť skoro 84-tisíc eur. „Celý čas ho budeme sledovať, podľa potreby korigovať a skúsenosti z dennej prevádzky vyhodnocovať. Ďalšiu časť projektu budeme financovať z eurofondov a ak sa projekt osvedčí, nájdeme spôsob, ako v ňom ďalej pokračovať,„ konštatoval riaditeľ Hlubocky.