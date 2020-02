Matka zavolala dcérky, aby sa išli pozrieť na mačiatka pod posteľou: V izbe sa rozpútalo peklo!

V týchto dňoch sa v americkom štáte Západná Virgínia začal súd, ktorý rozhodne o osude 47-ročnej matky. Tá v roku 2018 vystrelila na svoje dve mladé dcéry a jednu z nich zabila.

Julie Orellanovú súdia za vraždu jej dcérky Elizy († 8) a postrelenie Olivie (11).

Polícia zasahovala v meste Gerrardstown 20. septembra 2018 po tom, čo ich zavolal sused. Pri dome našli zakrvavenú Oliviu so strelnou ranou na nohe. Podľa vyšetrovateľov matka nalákala Elizu a Oliviu do miestnosti na poschodí a hovorila im, že pod posteľou uviazli mačiatka. Keď deti prišli do izby, spustila paľbu. Olivia povedala polícii, že sa jej podarilo uniknúť cez okno.

Vyšetrovatelia podľa portálu People nakoniec objavili malú Elizu († 8) na podlahe obývacej izby, mŕtvu po viacerých bodných a strelných rán na krku, hrudníku, chrbáte a bruchu. Julie utiekla krátko po streľbe. Motív konania matky je zatiaľ neznámy.

Porota zváži, či budú žiadať doživotie po tom, čo sa pred mesiacom priznala z vraždy aj pokusu o vraždu. V prípade odpustenia doživotného trestu by mohla Julia po 15 rokoch väzenia požiadať o prepustenie.