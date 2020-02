Sulík má novú dobrovoľníčku: Rišo, za koľko si získal explaymate?

Ako na ňu prišiel?! Známa explaymate Zuzana Plačková (28) dokáže šokovať verejnosť už len málokedy. Teraz sa jej to po dlhom čase podarilo tým, že sa zapojila do predvolebnej kampane strany SaS.

Na svojom instagramovom profile vyhlásila súťaž o mobil - podstatou bolo, že stačí, aby jej fanúšikovia začali na sociálnej sieti sledovať lídra strany Richarda Sulíka (52). Čo si o spojenectve strany, ktorá sa prezentuje najmä odborníkmi s playmatkou myslí odborníčka?

U Plačkovej, ktorá je známa z reality show Hotel Paradise, nie sú súťaže na instagrame ničím výnimočným. Vďaka tomu si vie prostredníctvom sociálnej siete zarobiť sumu, z ktorej sa bežnému Slovákovi zatočí hlava. Za jeden príspevok s reklamou dostane 1 500 až 2 000 eur, pričom za mesiac ich zverejní vždy niekoľko.

Fanúšikovia sú však u nej zvyknutí najmä na propagáciu oblečenia, kozmetiky či estetických zákrokov. O to viac ich šokoval jej nový príspevok. „Vyhraj iPhone 11 PRO MAX 256GB. Podmienky: Staň sa fanúšikom @richard_sulik a do komentu označ 3 ľudí,“ napísala. Nový Čas zisťoval, prečo sa SaS rozhodla propagovať práve cez Plačkovú. Liberáli tvrdia, že s nápadom robiť ich strane reklamu prišla ona. „Rozhodla sa podporiť stranu SaS a o svojej aktivite nás informovala. Sme vďační za každú známu osobnosť, ktorá svojim fanúšikom vysvetlí, že Slovensku pomôžu len riešenia a zdravý rozum,“ uviedla Katarína Svrčeková.

Na otázku, čo za reklamu Plačková dostala, má výstredná influencerka jednoznačnú odpoveď. „Toto nie je žiadna platená reklama! Richarda a jeho rodinu poznám asi 5 - 7 rokov a s jeho deťmi sa poznám taktiež veľmi dobre. Ja sama som mu navrhla, či mi nechce dať do súťaže iPhone, že rada by som ho podporila v týchto voľbách ako kamarátka,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Plačková.

Marketingová expertka Simona Bubánová hovorí, že napriek tomu, že sa SaS profiluje ako strana odborníkov ide o legitímny kanál oslovovania voličov, vzhľadom na to, že Plačková má viac ako pol milióna fanúšikov. „To je to najmenej nebezpečné v tejto politickej kampani, ktorú teraz všetci zažívame,“ dodáva Bubánová.

U Sulíka to budú musieť priznať po voľbách

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International

Ten mobil musí byť vykázaný ako výdavok na transparentnom účte. Môžete mať ľudí, ktorí vám takto pomáhajú v kampaní, ale musíte to vykázať ako tzv. bezodplatné plnenie. Toto sa neplatí, tak to nevidno na transparentnom účte, ale po voľbách, keď sa štátu posielajú záverečné správy, tak sa odhaduje trhová cena tejto dobrovoľníckej práce. Tam to treba presne vykázať. Ale je tu jedna vec, čo nám prekáža. Nie je to označené ako reklama. Je to vecný dar, ktorý je súčasťou kampane. Pomáha Sulíkovi, aby dostal ľudí na svoj profil, kde propaguje svoju stranu. Vložil do toho telefón, čiže by to malo byť na instagrame jasne napísané, že to je volebná reklama. Chýba tam napísané, že je to reklama zadaná pre SaS.