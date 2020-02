Straší Slovákov a majiteľov podnikov koronavírus? Zisťovali sme, či si trúfnu do čínskej reštaurácie

Jedávate teraz len domáce pokrmy? V súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom Nový Čas zisťoval, či majú v čínskych, resp. ázijských reštauráciách menej zákazníkov, alebo sa to na ich počte neprejavilo.

Mnohí nám prezradili, že situáciu síce registrujú, ale strach nemajú a na obľúbenom jedle si pochutia aj teraz. V bratislavskej reštaurácii Shanghai vravia, že ľudia určité obavy predsa len majú. „Koronavírus nám uberá zákazníkov. Máme menej Slovákov, najviac to pociťujeme v časti, ktorú navštevujú čínski zákazníci,“ povedal čašník. Aké je to v iných podnikoch?

„Nemám strach sa ísť najesť do čínskej reštaurácie. Situáciu okolo koronavírusu registrujem, ale určite nemám žiaden blok poriadne si pochutiť na dobrej číne,“ prezradil zákazník Peter (37) zo Senca, ktorý na paniku nevidí dôvod.

„Ázijská kuchyňa mi chutí a budem ju jesť aj teraz,“ povedal Ján Medo (37) z mesta v srdci Slovenska.

„Momentálne sa nebojím, vôbec mi to nevadí. Neobávam sa sa toho, že by sa to mohlo preniesť z jedla a ani od ľudí,“ vyjadril sa Peter Šoltés (26), lekár z metropoly východu.

„Koronavírus sa nás nijako nedotkol. Zákazníkov máme rovnako ako predtým. Nikto nemal doteraz žiadne negatívne poznámky. Suroviny na prípravu jedál nám vozia z Bratislavy, takže ľudia nemusia mať žiadne obavy o svoje zdravie,“ ubezpečuje Chen Wang Chun, majiteľ čínskej reštaurácie.

U Michala sa koronavírus nepotvrdil

Poriadne si vydýchol. Michal (29) z Lysice (okr. Martin), ktorý sa vrátil z výletu po Ázii, niekoľko hodín včera tŕpol na Klinike epidemiológie a cestovnej medicíny v Martine. „Cítil som sa zle už na druhý deň po návrate, bolela ma hlava, svaly, a tak som šiel k doktorke. Keď som jej povedal, že som bol mesiac v Ázii, zalarmovala hygienikov a potom ma v špeciálnych oblekoch previezli na testy do Martina,“ hovorí mladík. Výsledky vyšetrení mal negatívne. „V Číne som len prestupoval, takže som tušil, že ide o preventívne vyšetrenie,“ prezradil.