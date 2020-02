O Djokovičovi sa vedú búrlivé diskusie: Tituly má mať vďaka zdolávaniu starých chlapov

Keď Novak Djokovič po ôsmy raz zdvihol nad hlavu víťaznú trofej na Australian Open a počet svojich grandslamových titulov navýšil na sedemnásť, opäť sa hlasnejšie začalo hovoriť o tom, komu prináleží status najlepšieho tenistu všetkých čias.

Zatiaľ sa na tejto pozícii drží Roger Federer s 20 titulmi a v tesnom závese je Rafael Nadal s devätnástimi. Lenže aj Djokovič je už takpovediac na dostrel a zo všetkých troch velikánov je najmladší. Belehradský rodák čoskoro oslávi 33 rokov, kým Federer sa blíži k 39. a Nadal k 34. narodeninám.

"Djokovič ma zatiaľ nenúti prehodnotiť môj názor, že Federer je najväčší tenista. Novak má 17 titulov z veľkej štvorky, kým Roger 20. A všetci vieme, že najcennejšie grandslamové víťazstvá sú tie wimbledonské a z US Open. Potom nasleduje Roland Garros a až potom Australian Open. Djokovič má osem tých austrálskych, ale Federer trinásť v kombinácii Wimbledonu a US Open," argumentoval americký novinár Tony Kornheiser v športovej šou na ESPN. A ešte jeden fakt hovorí proti Srbovi podľa Kornheisera: "Tituly získava tým, že zdoláva starých chlapov, čiže Federera s Nadalom. Mladí totiž stále nie sú na zodpovedajúcej úrovni..."

Napohľad zvláštne argumenty Američana sa nepáčili Austrálčanovi Tysonovi Ottovi z portálu news.com.au. Podľa neho to, že Djokovič je všeobecne stále považovaný ako číslo 3 v debate o najlepšom tenistovi histórie, je veľká chyba. "Dosť dlho sa tvárime, že sme slepí a nedoceňujeme Srbove úspechy. Novak je už teraz najlepší a je len otázka času, kedy v počte grandslamových titulov preskočí Nadala a Federera. Práve Novak zastavil Rogera a Rafu v čase, keď oni vládli takmer neobmedzene a práve on ich prinútil pozdvihnúť kvalitu ich hry na ešte vyššiu úroveň. Stále je dosť takých, čo si myslia, že Roger a Rafa sú lepší a majú obrovské množstvo fanúšikov. Ja som jeden z tých, čo si myslia, že Djokovič bude čoskoro jednotka nielen v rebríčku, ale aj v histórii. Je to otázka času," tvrdí Austrálčan Tyson Otto.

Navyše Djokovič napriek svojmu narastajúcemu počtu titulov nikdy nemal u organizátorov Australian Open na ružiach ustlané a to isté platí aj u väčšiny fanúšikov s výnimkou tých srbských. "V semifinále proti Federerovi a vo finále s Thiemom azda nik nebol na strane Djokoviča, ale to sa sa mi bežne stávalo aj v minulosti. Horšie je, že ani organizátori k nemu nepristupujú s úctou, akú si zaslúži. Jeho zápasy ešte pred dvoma rokmi pravidelne časovali do najhorších možných termínov dňa, keď pražilo najostrejšie slnko. To všetko preto, aby Federer mohol hrať vo večernom čase. Toto by sa nemalo stávať niekomu, kto mal už v tom čase vo vitríne šesť titulov z Melbourne. Djokovič je pravdepodobne najmenej rešpektovaná jednotka v ére moderných športov," napísal Otto. "Nemusíte so mnou súhlasiť, ale keď raz zavesí raketu na klinec a pozriete sa na výsledný sumár jeho víťazstiev, zistíte, ako veľmi ste sa mýlili," odkázal Austrálčan Djokovičovým neprajníkom.

Zaujímavý názor na tému, kto je najlepší, vyslovil aj Rafael Nadal. Španielsky kráľ antuky bol pri posudzovaní Federera a Djokoviča diplomatický, ale aj úprimný zároveň. "Nebolo by fér povedať, že Federer nie je najlepší hráč, proti ktorému som hral. Jeho výsledky a tituly hovoria za všetko. Avšak čo sa týka technickej úrovne tenisu, ak je Djokovič na svojom maxime, je prakticky nedotknuteľný," povedal Nadal.