Herec Jozef Vajda prehovoril o najťažších chvíľach: Išlo mu o život!

Myslel si, že je jeho koniec! Herec Jozef Vajda (64), ktorý je nielen stálicou Slovenského národného divadla, ale najnovšie hviezdi aj vo filme Sviňa, má za sebou veľmi nepríjemný zážitok. Pred pár rokmi sa totiž vybral do Austrálie za bratom, kde si chcel prečistiť hlavu a dostať sa z problémov, ktoré ho trápili.

Osudovým sa mu stal deň, keď sa vrhol do vĺn oceánu. Sila prírody ho totiž zmietla a on sa bál, že ide o posledné minúty jeho života.

Vajda sa na televíznych obrazovkách a v divadle teší veľkej obľube a jeho večne veselá nálada je zárukou priazne fanúšikov. Len málokomu by teda napadlo, že aj herec si prešiel poriadne neľahkým obdobím. „Môj brat Maroš ma zavolal do Austrálie. Vtedy som tu doma prežíval dosť zlé obdobie, nič sa mi nedarilo. Rodina sa mi rozpadla, podnikateľské pokusy sa skončili fiaskom,“ prezradil Jozef v rozhovore pre časopis Téma. „Zobral som si voľno v divadle a odcestoval som na opačný koniec sveta,“ doplnil umelec, ktorý si potreboval prečistiť hlavu a prešiel hodný kus Austrálie.

„V rámci eufórie z toho všetkého som sa bezhlavo vrhol do oceánu, že si zaplávam. V tej chvíli ma však zmietla obrovská vlna,“ opísal Vajda minúty plné strachu a beznádeje. Myslel si, že ide o posledné chvíle jeho života a je s ním nadobro koniec. „Cítil som, že je to bez šance a z tej vody sa už nedostanem, že tam zomriem. Kto nezažil oceán, tú silu živelnej vody, ten to nepochopí. Hoci plávam odmalička, proti tomuto sa nedalo nijako bojovať,“ dodal herec, ktorý si až neskôr uvedomil, že išlo o jeho symbolické znovuzrodenie. „Nevedel som, kde je hladina a kde je dno, nemohol som sa nadýchnuť,“ priznal Jozef, ktorý momentálne hviezdi v novom filmovom hite Sviňa.

Druhýkrát sa narodil

Známy umelec predpokladá, že pri ňom vtedy musel stáť „strážny anjel“. „Vtedy sa ku mne natiahla nejaká pomocná ruka, ktorá ma vrhla k drevenému stĺpu móla. Toho som sa chytil ako kliešť, až kým ma môj sprievodca nedostal z vody,“ vyznal sa. „Uprostred tejto beznádejnej situácie prišla záchrana, mal som sa čoho zachytiť. Bol to zlomový moment, ktorý ma donútil premýšľať. Môj osobný reštart,“ pridal Vajda, ktorého pohľad na svet sa vďaka otrasnému zážitku zmenil. „Premýšľal som o svojom živote, o tom, prečo sa mi veci dejú tak, ako sa mi dejú, prečo som vlastne tu,“ uzavrel.