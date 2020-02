Začala sa ďalšia fáza olympijského odznaku všestrannosti

Olympijskí víťazi Michal Martikán a Anastasia Kuzminová sa snažia motivovať mladých ľudí a deti k pohybu aj prostredníctvom projektu Olympijský odznak všestrannosti. Už koncom minulého roka získalo 40 žiakov slovenských základných škôl vo veku 11 a 12 rokov zlatý odznak, keďže splnili podmienky na jeho udelenie. V ďalšom období sa k nim môžu pridať ďalší 11 a 12-roční žiaci.

V projekte ide o komplexnú kombináciu disciplín, ktoré sú zamerané na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. „Niektoré deti sa hýbu dosť, ale iné zase menej a je dobré, keď sa prostredníctvom takéhoto testovania môžu porovnať. Možno to niektoré z nich bude aj motivovať, keď zistia, o koľko sú ich rovesníci lepší. Je dobré, že vďaka takémuto projektu sa môže dariť aj trochu kompenzovať negatívne dôsledky prílišného zaujatiu digitálnymi lákadlami. Zdravotný aspekt je tiež dôležitý,“ zamyslel sa jeden z ambasádorov Olympijského odznaku všestrannosti Michal Martikán nad zmyslom projektu, ktorý Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) obnovil – v pozmenenej podobe – po niekoľkoročnej prestávke.

V závere minulého roka absolvovalo testovaciu batériu, ktorá sa skladá zo šiestich disciplín (člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah – sed za 30 sekúnd, skok do diaľky znožmo z miesta a hod 2 kg medicinbalom vzad), 1350 žiakov zo štyridsiatich základných škôl, z ktorých štyridsať získalo zlatý odznak, 95 strieborný a 184 bronzový. „Na základnej škole v ruskom Ťumeni, ktorú som absolvovala, sme podobné testovanie mávali pravidelne. Považujem to za prirodzené, veď dieťa vyrastá s chuťou hýbať sa a v súťažení s rovesníkmi sa rozvíja jeho talent. Myslím si, že takto nastavené testovanie by mal zvládnuť každý žiak tejto vekovej kategórie, ale pravda je, že v porovnaní s dnešnou generáciou detí mala tá moja pohybu podstatne viac. Treba znovu naštartovať vlnu záujmu o športovanie a pohyb. Odznak všestrannosti tomu môže pomôcť,“ povedala ďalšia ambasádorka Anastasia Kuzminová.

Slovenský olympijský a športový výbor, partneri projektu Slovenská asociácia športu na školách, Národné športové centrum a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR i exkluzívny partner SOŠV spoločnosť Tipos veria, že aj Olympijský odznak všestrannosti priláka mládež k pohybu, čo je základná preventívna požiadavka pre zdravú populáciu. Projekt Olympijský odznak všestrannosti zároveň identifikuje potenciálnych budúcich olympionikov. „Už teraz sa na základe výsledkov profilujú naozaj výnimoční budúci nádejní športovci,“ priznáva manažér projektu Olympijského odznaku všestrannosti Roman Hanzel.

Do konca školského roka 2019/20 sa môže do projektu Olympijský odznak všestrannosti prihlásiť akákoľvek škola, ktorá má triedy pre 11 až 12-ročných žiakov. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom e-mailu na adrese odznak@olympic.sk. Každá škola následne dostane testovaciu tabuľku, do ktorej vypíše všetky potrebné údaje z testovania. Prípadne si ju môže stiahnuť na adrese www.olympic.sk Otvoriť galériu Zdroj: Ján Súkup

Na základe výsledkov testovania sa v tabuľke automaticky pridelí žiakom úroveň jednotlivých odznakov (zlato, striebro, bronz). Materiálne zabezpečenie pre účastníkov (tričká, šiltovky, zošity, šnúrky, vaky), aj pre úspešných žiakov (certifikáty, odznaky) zašle SOŠV po zaslaní všetkých údajov pred koncom školského roka 2019/20.

Všetky informácie týkajúce sa projektu sú na webe www.olympic.sk/olov, alebo ich poskytne manažér projektu Roman Hanzel na telefónnom čísle 02/49 25 61 08.