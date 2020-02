Tréner Senice Michal Ščasný: Hráči nemali čo jesť, platil som im obedy!

Po nás potopa! Týždeň pred štartom jarnej časti futbalovej Fortuna ligy vstúpil do klubu FK Senica nový investor – trnavská firma Kosmos Invest s českým pozadím.

Predchádzajúci venezuelský majiteľ zanechal na Záhorí spálenú zem. Posledné mesiace sa v klube neukázal. Nezaujímal sa o jeho chod ani o ľudí v ňom. Ku koncu roka úplne stopol financovanie 9. tímu tabuľky.

Pred dvoma dňami ho predal málo známej trnavskej spoločnosti, ktorá vznikla len pred rokom. Pre zamestnancov senického klubu je to slamka spásy, ktorej sa radi chytia. Od októbra totiž nevideli výplaty.

„Bez peňazí ostali hráči, správcovia, sekretárka. Chodili do roboty zadarmo. Pritom majú rodiny s deťmi, ktoré trpeli. Dostali sa do existenčných problémov. Niektorí hráči, najmä z Afriky, nemali čo jesť. Každý deň som im kupoval obedy. Takéto odkopnutie ľudí ma nesmierne hnevalo,“ priznal pre Nový Čas tréner Senice Michal Ščasný. Záhorákom vyšiel záver vlaňajšej sezóny, keď v posledných štyroch kolách získali päť bodov. Aj vďaka tomu sa vydriapali na deviate miesto.

Po jeseni však problémy s financovaním gradovali a mužstvo náhle opustila takmer celá základná zostava. Ščasný len krúti hlavou: „Takú prípravu som ešte nezažil. Ostalo sedem šikovných chalanov. Práve oni majú zásluhu na tom, že som s tým nesekol. Ak neprídu štyria-piati noví hráči, skončím.“

V Senici vládne naďalej neistota. Minimálne do stretnutia s novým investorom a predstavením jeho plánov. Zatiaľ nik nevie, ako ďalej. Vystúpenie z ligy by hroziť nemalo. Dohrať ročník s dorastencami nie je vylúčené. „V tom prípade ale bezo mňa,“ zdôrazňuje senický tréner, ktorý už predtým zažil dvakrát zmenu vlastníka v Senici a raz v Trnave. „Chcem pracovať iba s profesionálmi. S ľuďmi, ktorí to myslia vážne. Uvidím, s čím príde nový majiteľ. Podľa toho sa rozhodnem.“

V Senici to škrípalo už dlhšiu dobu. Venezuelčania postupne navozili na Záhorie kopu neznámych futbalových migrantov zo zahraničia. „Hrať mohli iba piati mimo Európskej únie. My sme ich mali tuším deväť. Štyri výplaty išli vlastne do vzduchu. Nebolo to dobré hospodárenie. Keď to majiteľ zistil, zastavil investície a v decembri odkázal, že do klubu už nedá ani cent,“ uzavrel Ščasný.

Firma Kosmos Invest

 ide o trnavskú firmu Kosmos Invest

 podľa obchodného registra vznikla vlani v marci

 stojí za ňou český športový nadšenec František Moric

 vlani mala na pol roka uzavretú zmluvu o sponzorstve s béčkom Trnavy

 v lete pred dvoma rokmi prebrala futsalový klub v Trnave

 pred rokom sa stal Moric športovým riaditeľom treťoligového Frýdka-Místka

 finančne sa spolupodieľala na chode futsalového klubu Bazooka z Uherského Hradišťa

 na Morave má obchodovať s vínom a výrobou energetických nápojov.