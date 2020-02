Petržalka začne opäť kontrolovať parkoviská, pokračovať bude aj ďalšie označovanie miest

Bratislavská Petržalka opäť pristúpi ku kontrolám dodržiavania pravidiel pilotného parkovacieho systému.

Tie dočasne pozastavila, aby dočistila databázu registrácií všetkých prihlásených rezidentov. S opätovnými kontrolami by sa mohlo začať v priebehu budúceho týždňa, respektíve po 15. februári. "Nechceli sme robiť kontroly, kým nedoprocesujeme ľudí, ktorí ostali visieť v registráciách. Tlačili sme, aby sa ľudia čo najskôr zaregistrovali a mohlo sa stať, že mali chyby v podkladoch alebo boli vyzvaní na doplnenie vecí," uviedol petržalský starosta Ján Hrčka s tým, že mestská časť si preto nechala čas na doriešenie záležitostí.

Starosta však poznamenal, že niektorí obyvatelia si pozastavenie kontrol všimli a začínajú sa opätovne sťažovať na problémy so zaparkovaním, lebo sa situácia vrátila do pôvodného stavu. Pri spustení kontroly by sa tak mali znova rozdávať farebné informačné letáky, pokuty bude udeľovať polícia na dennej báze až po niekoľkých priestupkoch.

Samospráva však v tejto súvislosti uvažuje aj o iných formách upozornenia, ako sú letáky. Tie sú síce lacnejšie a zmestí sa na ne viac informácií, podľa starostu sa však stávali prípady, keď leták "dostal nohy" a niekto ho premiestnil na iné auto. Nevýhoda sa prejavuje aj počas dažďa. Mestská časť zvažuje aj nálepky, ktoré sú však drahšie a problém môže nastať pri ich odliepaní.

Len čo nastane priaznivejšie počasie, bude mestská časť zároveň pokračovať vo vyznačovaní parkovacích miest na parkoviskách. V prípade priaznivých podmienok by táto prvá fáza mala byť ukončená v polovici roka, následne by sa malo začať s druhou fázou, teda vyznačovaním kolmého a pozdĺžneho státia. Ukončenie druhej fázy v celej Petržalke sa predpokladá koncom roka.

Najväčšia bratislavská mestská časť využila možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra 2019. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk. Potrebné informácie na nej nájdu tak Petržalčania, ako aj Nepetržalčania. Mestská časť v súčasnosti eviduje viac ako 30.000 registrácií, k 15. februáru by ich malo byť okolo 32.000.