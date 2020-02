Odkaz z Tokia: Ohrozí koronavírus olympijské či paralympijské hry?

Organizátori OH a PH 2020 v japonskom Tokiu sa vo štvrtok opäť pokúsili zmierniť obavy z toho, že obe podujatia môžu odložiť alebo zrušiť v súvislosti s rýchlo sa šíriacim koronavírusom.

Šéf organizačného výboru OH v Tokiu Toširo Mori, ktorý v stredu vyjadril "vážene obavy", že vírus môže ohroziť olympijské a paralympijské hry, bol na štvrtkovej tlačovej konferencii s predstaviteľmi Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) viac zdržanlivý vo vyhláseniach.

"Aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, rád by som povedal, že olympijské a paralympijské hry sa uskutočnia podľa plánu," vyhlásil Muto a doplnil, aby ľudia zachovali "chladnú hlavu". Na následky nakazenia koronavírusom z Číny doteraz zomrelo viac ako 500 ľudí, nakazených už je takmer 30-tisíc osôb. Väčšina nakazených aj obetí je z Číny.

Hovorca IPC Craig Spence bol priamejší. "V súčasnosti je badateľné, že strach sa šíri rýchlejšie ako samotný vírus. Je dôležité, aby sme strach potlačili," poznamenal. V súvislosti s koronavírusom šíriacim sa z čínskeho Wu-chanu potvrdili v Japonsku už 45 osôb s vírusom, doteraz však nikto nezomrel.

Organizačný výbor OH a PH v Tokiu vytvoril špeciálnu pracovnú skupinu so zameraním na koronavírus. Čoraz častejšie sa v éteri objavujú správy o možnom ohrození hier, Japonci však nepodliehajú panike. V tomto smere oslovili aj zástupcov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). "Pozorne sledujeme situáciu a zaujímame sa aj o perspektívu. Kým nám WHO nepovie, dovtedy budeme pokračovať v prípravách na podujatia," pokračoval Spence.

Olympijské hry v Tokiu sú naplánované na 24. júla až 9. augusta, paralympijské hry by sa mali konať od 25. augusta do 6. septembra. Viceprezident organizačného výboru Tošiaki Endo informoval, že okrem koronavírusu sa zástupcovia organizátorov venujú aj počítačovej bezpečnosti či systému dopravy.

Olympijské a paralympijské hry v Tokiu možno nie sú ohrozené, no koronavírus dosť komplikuje kvalifikačný proces v rôznych športových odvetviach. Problémy tiež majú športovci a funkcionári z Číny, keďže na ich prepravu sa po novom vzťahujú rôzne reštrikcie. V súvislosti s koronavírusom tiež vyvstala otázka bezpečnosti športovcov v dedine športovcov, kde by ich počas OH malo bývať až 11-tisíc. Počas PH o niečo menej.

Olympijské hry doteraz museli zrušiť iba počas oboch svetových vojen v 20. storočí, v rokoch 1980 a 1984 sa ich týkal hromadný bojkot výprav z mnohých krajín. Za ostatné obdobie sa z olympijských hier stal multimiliardový biznis, veľké peniaze do nich investovali televízne spoločnosti aj sponzori z rôznych sfér.