Neznečiteľný Rebellin štartuje 28. sezónu: Profíkom sa stal, keď sa Sagan učil hovoriť!

Potiahne to do päťdesiatky? Taliansky cyklista Davide Rebellin (48) sa tento rok opäť zaradí do pelotónu, bývalého výborného klasikára čaká 28. sezóna medzi profesionálmi.

Predĺžil zmluvu s kontinentálnym tímom Meridiana Kamen. A to bude mať v auguste už 49 rokov! Zaujímavé je, že Rebellin sa stal profesionálom v čase, keď mal slovenský Tourminátor Peter Sagan iba dva roky... "Je to jazdec, ktorý má svoje miesto v histórii talianskej cyklistiky, ale stále je schopný odvádzať dobré výkony a držať sa elitných pretekárov. Má skvelú pracovnú morálku. Vstáva skoro ráno a trénuje šesť hodín denne. Zaslúži si veľký rešpekt," uviedol manažér chorvátskej stajne Antonio Giallorenzo. Rebellin má na konte 60 víťazstiev, naposledy vyhral v roku 2017 etapu na Okolo Iránu. Medzi jeho najväčšie úspechy patria triumfy na ardénskych klasikách, vyhraná etapa na Giro d'Italia či prvenstvá v etapových pretekoch Tirreno-Adriatico a Paríž-Nice. Už v roku 1991 bol Rebellin druhý v pretekoch amatérov na majstrovstvách sveta. V roce 2008 získal striebro na olympijských hrách v Pekingu, o ktoré však kvôli dopingu priešiel a odpykal si dvojročný zákaz činnosti.