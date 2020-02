Beštiálny čin urazeného muža: Trojnásobná mamička († 27) vysmiala jeho sexuálne skúsenosti, krutá pomsta

Chladnokrvný vrah zviazal a mučil mladú mamičku. Potom ako si prešla peklom, jej podrezal hrdlo len preto, že sa smiala na jeho sexuálnych skúsenostiach.

Brendan Rowan-Davies zabil Kelly-Anne Caseovú († 27) v jej dome v anglickom meste Gosport. Po ohavnom čine chcel zamiesť stopy a nehnuteľnosť podpálil. Život trojnásobnej mamičky vyhasol v dome hrôzy ešte minulý rok v júli, verdikt padol až teraz.

Po prepitej noci si krutý vrah natáčal svoju obeť pri sexe s jej priateľom cez medzeru vo dverách spálne, odznelo na súde. Podľa sudcu Garnhama malo zabitie sexuálny a sadistický motív. Prokurátor označil 29-ročného muža za podvodníka, klamára a sexuálnu hrozbu. Podľa jeho slov Kelly-Anne mučil 40 minút a potom ju zavraždil, píše The Sun. Brendan, ktorý má IQ 55, bol odsúdený na doživotie. Keď padol verdikt za vraždu a podpaľačstvo, Brendan len krútil hlavou.

V osudný večer vyznal Kelly svoje city, no ona ho vysmiala. Následne odišla do spálne so svojim priateľom Willom, kde sa oddávali sexuálnym radovánkam. Urazený a opitý Brendan ich pritom potajomky natáčal na svoj mobil. Obaja muži z domu odišli, no Brendan sa neskôr vrátil. Mame troch detí zviazal ruky káblom, mučil ju a po vražde zapálil dom. Po uhasení našli nahé telo nebohej ženy. Brendan sa po ohavnom čine pokúsil spáliť svoje oblečenia aj ďalšie veci, vrátane spodného prádla obete, ktoré si z domu odniesol.

"Bol to hrozný a plánovaný útok na mladú ženu. V myšlienkach sme s deťmi, rodinou a priateľmi pani Caseovej. Obžalovaný popieral svoju vinu, no dúfam, že rozsudok, ktorý padol pomôže rodine ísť ďalej," dodal k prípadu detektív inšpektor Toby Elcock.