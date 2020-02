Dievčatko († 5) sa napilo z matkinej fľaše, rána sa už nedožilo: Krutá smrť anjelika

Niekedy si hlúposť svojich rodičov odnesú ich deti. To je aj prípad maličkej Sophie Larson († 5). Srdiečko malej princeznej prestalo pracovať po tom, ako vypila vodu z plastovej fľaše, ktorú jej mama používala na fajčenie metamfetamínu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tragédia sa stala v americkom Colorade. Malé dievča bolo v byte s matkou Stephanie Alvarado (26) a jej dvoma príbuznými – sesternicou Karinou Ceballos-Romo (28) a bratrancom Danielom Alvaradom (27).Keď dofajčili, nechali ju v izbe a jej obsah sa dostal do rúk nevinného dievčatka.Ako píše web People, bolo neskoro.

Po chvíli dievčatko začalo hovoriť, že vidí duchov a má zle sny. Čo sa však stalo potom, je naozaj nepochopiteľné. Mladá matka, ktorá dostala padáka z práce kvôli tomu, že neprešla drogovým testom, svoje dcérku nevzala do nemocnice. Bála sa vraj toho, že jej ju štátne orgány zoberú. Zabalila ju do deky, dala jej napiť mlieka a sedela pri nej, modlila sa a čítala jej z biblie. Do miestnej nemocnice ju odviezla, až keď prestala dýchať.

Na druhý deň ráno bol koniec. Prístroje, na ktoré malé dievčatko bolo pripojené, ho už nedokázali udržať medzi živými. Príčinou smrti bol infarkt a predávkovanie metamfetamínom. Polícia okamžite zadržala matku a jej dvoch príbuzných. Obžalovala ich z týrania dieťaťa a držania zakázaných návykových látok. Otec malej Sophie je zdrvený. „Bola úplne zdravá, nechápem, ako mohla zomrieť na infarkt,“ povedal médiám.