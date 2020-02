Kliatba Beverly Hills 90210: Seriálové hviezdy majú dramatické osudy

Dráma aj v skutočnom živote. Tak sa dajú opísať osudy hercov slávneho seriálu Beverly Hills 90210. Shannen Dohery (48) opäť bojuje s rakovinou a spomína na priateľa Luka Perryho († 52). Ich hereckí kolegovia majú zlomené srdcia a prázdne peňaženky.

Shannen Doherty (48) priznala, že je vo štvrtom štádiu a vie o tom už dlhšie. Jedným z dôvodov, prečo o tom nechcela hovoriť, bola smrť jej kolegu Luka Perryho († 52) vlani v marci. „Je čudné byť diagnostikovaný a pritom niekto, kto vyzeral zdravý, odíde prvý,“ povedala herečka, ktorá sa so svojím osudom stále nevie vyrovnať. Luke Perry bol sprvu jediný, ktorý vedel o jej zdravotnom stave.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ďalší herecki to tiež nemajú ľahké: Tori Spelling (46) má finančné problémy a viackrát čelila žalobe za nevyplatené dlhy. Jason Priestley (50) šoféroval opitý, za čo si pobudol vo väzení a odňali mu vodičské oprávnenie. Jennie Garth (47) má zdravotné problémy – jej srdcová chlopňa netesní. Má na konte dva rozvody a jej tretie manželstvo má problémy. Brian Austin Green (46) sa súdi o dieťa a peniaze s exmanželkou Vanessou, a so súčasnou Megan Fox má vzťah podobný horskej dráhe. Ian Zierling (55) sa tiež rozvádza so svojou druhou manželkou. Zdá sa, že herci z 90210 sú prekliati.