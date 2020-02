Unikátny nález v Česku: Archeológovia objavili vzácnosť, aká nemá vo svete obdobu

Je to potvrdené. V českom Ostrove v Pardubickom kraji našli drevenú konštrukciu, ktorá slúžila ako studňa. Po dlhšom skúmaní prišli na to, že je to najstaršia zachovaná drevená stavba na svete. Má viac ako 7 000 rokov.

Studňu našli pri budovaní diaľnice D35. To, že to bude výnimočný nález, našepkávali už nádoby, ktoré boli v jej blízkosti. Pomocou drahej techniky sa im ju podarilo z miesta nálezu premiestniť a odborníci ju teraz skúmajú a konzervujú. Bude vystavená vo Východočeskom múzeu v Pardubiciach. Fotogaléria 5 fotiek v galérii „Potvrdilo sa tak dendrochronologickým, ako aj rádiokarbónovým datovaním, že skutočne je to v tejto chvíli najstaršia praveká drevená konštrukcia, ktorá je známa,“ vyjadril sa Jaroslav Peška z Archeologického centra Olomouc. Staršie studne by sa podľa neho mohli nachádzať v Karpatskej kotline v Maďarsku. Pre archeológov má stavba význam nielen pre vek, ale aj pre vyspelú technológiu, ktorou bola postavená. V rohoch bolo drevo vydrážkované, a do drážok sa osádzali dosky. Predpokladali, že túto techniku používali v dobe bronzovej, teraz však vedia, že bola použitá aj v dobe neolitickej. Otvoriť galériu Časti studne sú naložené v konzervačnom roztoku. Zdroj: archeologicke centrum olomouc Čo vieme o studni? našla sa v obci Ostrov v Pardubickom kraji

hlboká je 140 cm

rozmery má 80 x 80 cm

datujú ju do rokov 5256 až 5255 pred Kristom