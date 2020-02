Jeden z najlepších hráčov belasých v reprezentácii? Má to však jeden háčik!

Krídelník Erik Daniel (28) patril počas jesennej časti aktuálneho ročníka 2019/2020 k najlepším hráčom slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava.

Niet divu, že sa v súvislosti s 28-ročným šikovným hráčom začalo skloňovať možné účinkovanie v slovenskej reprezentácii. Má to však háčik - Daniel je stále oficiálne český občan, a to napriek tomu, že od útleho detstva vyrastal na Slovensku."Celý život žijem na Slovensku a hovorím po slovensky. Cítim sa ako Slovák, hoci papier hovorí niečo iné. A to by som chcel zmeniť," uviedol Daniel prostredníctvom oficiálnej stránky svojho klubového zamestnávateľa.

Niekdajší hráč MFK Ružomberok či Spartaka Myjava zároveň odmieta, že by ho k získaniu nového občianstva motivovala prípadná možnosť zahrať si v slovenskom národnom tíme. "Nie je to len preto, že by som chcel byť v reprezentácii, ako si možno niekto myslí. Reprezentácia je sen každého hráča, avšak nechcem predbiehať, predovšetkým musím podávať kvalitné výkony v klube. O občianstve som uvažoval už dlhšie," dodal hráč, ktorý sa narodil v moravskom Hodoníne českej matke a slovenskému otcovi a približne od jedného roka žil v Holíči.

Daniel sa domnieva, že slovenský pas by mu uľahčil život v krajine pod Tatrami. "Ako cudzinec mám niektoré veci komplikovanejšie, so slovenským občianstvom by to bolo oveľa jednoduchšie. Už sa navyše neplánujem nikam sťahovať a chcem zostať žiť na Slovensku. Pokiaľ viem, tak spĺňam všetky predpoklady ako znalosť jazyka či počet rokov strávených v krajine. Po návrate z Turecka začneme riešiť potrebné dokumenty a verím, že už čoskoro získam slovenský pas," zaželal si Erik Daniel.