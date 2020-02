Mladík znásilnil starenku († 89) a 7 hodín ju mlátil: Strašné, čo s ňou po smrti urobil

Babička z londýnskej časti Tottenham sa stala obeťou beštiálneho činu mladého muža. Jeho besnenie trvalo celé hodiny.

Celý príbeh začal paradoxne priznaním. Reece Dempster (23) prišiel za svojou bývalou priateľkou a rozpovedal jej príbeh, ktorému nemohla uveriť. Vyspovedal sa jej totiž z vraždy! Jeho obeťou sa stala vdova Dorothy Woolmer († 89). Do jej domu sa mal mladík vlámať kvôli vidine ľahkého zisku peňazí a alkoholu. Celá udalosť sa však zmenila na horor.

„Hovoril, že bol pod vplyvom cracku a alkoholu. Vraj si nepamätal, čo sa stalo, a keď precitol, videl okolo seba veľa krvi a mŕtve telo, utiekol preto preč,“ povedala podľa TheSun vo výpovedi jeho bývalá priateľka.

Nevládne telo útlej dôchodkyne bolo nájdené jej sestrou a známou, ktoré podozrenie získali po tom, čo vitálna babička neodpovedala na telefonáty a ani na klopanie na dvere. Keď vošli do domu, naskytol sa im hororový pohľad. Obeť mala byť vyzlečená od pása dole a zvyšok tela bol zabalený ako múmia. Pred svojou smrťou mala byť Dorothy aj znásilnená. Hororová dohra mileneckého trojuholníka: Prvú dámu obvinili z vraždy premiérovej manželky

Počas vyšetrovania sa ukázalo, že Reece sa do jej domu dostal cez zadný vchod. Keď nenašiel peniaze, začal opakovane napádať a udierať babičku. Celé to trvalo 7 hodín a počas jeho besnenia utrpela dôchodkyňa ťažké zranenia. Reece mal expriateľke povedať, že našiel len pár penny, ani to nestálo za to.“ Za ohavný čin mu teraz na súde hrozí doživotie za mrežami.