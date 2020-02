Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka: Čo viem o schôdzke Fica s Kočnerom

Jeho meno je už týždne v centre pozornosti slovenskej verejnosti aj polície. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (56) je momentálne známy najmä ako aktér nahrávok Mariána Kočnera (56), ktoré zhotovoval vo svojej kancelárii. Vyšetrovatelia ho pred časom najskôr zobrali do väzby, aby sa o pár dní vrátili späť do jeho domu v Hamuliakove na veľkú raziu.

Trnka pre Nový Čas exkluzívne prehovoril o tom, čo všetko mu policajti zobrali. Vyjadril sa aj k údajnej nahrávke, ktorú v nedeľu vytiahol Boris Kollár a má zachytávať stretnutie Trnku, Kočnera a expremiéra Fica.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Čoho sa týkala tá minulotýždňová domová prehliadka?

Na tú domovú prehliadku vydal príkaz sudca špecializovaného súdu. Týkať sa mala nájdenia nejakých písomností, ktoré si mal u mňa skryť pán Kočner a mali sa týkať teraz aj medializovaných prípadov predaja jeho nehnuteľnosti na Cintorínskej ulici. Čo je, samozrejme, hlúposť, lebo nič také sa u mňa nenachádza. Bolo to od obdobia 2017 doteraz. No ja som nikdy nijaké písomnosti od neho u seba neukrýval a ani on si u mňa nič neodkladal. No je to ich povinnosť, hľadali, prehľadali celý dom, no musím podotknúť a zvýrazniť, že sa správali mimoriadne korektne a profesionálne.

Aj niečo zaistili?

Samozrejme, zaistili mi opätovne telefón, manželkin telefón, manželkin tablet a synov počítač, ktorý tam bol uložený niekde v skrini asi 15 rokov nepoužívaný. Žiadne materiály ja doma neukrývam. Prehľadali doma počítač mojej manželky, ktorý nezaistili, pretože ona je advokátka, ale oni majú taký program na vyhľadávanie podľa hesiel a slov, kontrolovali, či nemá nejaké písomnosti alebo korešpodenciu s ľuďmi, ktorých mená som ja ani nevedel, že také existujú.

Ale bolo to s negatívnym výsledkom. Takisto zaistili asi 8 USB kľúčov, ale podľa mňa 2 alebo 3 sú čisté. Ja USB kľúče nepoužívam, ani neviem s tým manipulovať, a manželka to tiež nevyužíva, tak predpokladám, že väčšina tých kľúčov je čistá a nepoužitá, ale odovzdané, samozrejme.

Kde všade boli tie veci?

Neboli žiadnym spôsobom poschovávané, aby museli niečo hľadať, maximálne boli normálne na takých miestach, kde bežný človek má kľúče - pri kľúčoch alebo jeden bol v šperkovnici. Samozrejme, telefóny pobrali všetky staré, čo sme mali odložené, čo sme používali v minulosti, a tie sme mali z toho titulu, že sú na nich fotografie, ešte keď žila moja nebohá svokra, možno niekedy z roku 2006, 2007, alebo svokor, lebo manželke rodičia už zomreli, tak sme to nevyhadzovali, ale mám ich uložené doma.

Myslíte, že to súviselo s prehliadkami, ktoré deň predtým robili u pána Bödöra a pani Jankovskej?

To ja vám neviem povedať. Ja ani netuším, pod akou spisovou značkou boli, alebo v akom vyšetrovaní tam boli. Toto malo súvis s prevodom tých nehnuteľností...