Vojna raperov pre podporu fašistov! Známi hudobníci sa tvrdo pustili do Molocha kvôli novej pesničke

Poštval proti sebe slovenských raperov. Hudobník z bratislavskej Petržalky Moloch Vlavo (35) vydal nový videoklip, v ktorom vyzýva ľudí, aby si vo februárových parlamentných voľbách vybrali fašistickú stranu ĽSNS.

Podoru vyjadril jednému zástupcovi práve na kandidátke ĽSNS. Proti skladbe sa ostro vyhranili viacerí kolegovia z hudobnej brandže, ktorí hovoria o tom, že jeho podpore „náckov nerozumejú“. Tvrdá kritika prichádza od známych hudobníkov ako Vec, Rakby či Zverina.

Novú pesničku zverejnil Moloch len v utorok, no už ňou stihol nahnevať množstvo ľudí, vrátane známych slovenských hudobníkov. Vo videoklipe sa raper obúva najprv do Andreja Kisku. „Andrej vás dostal na pôžičkách, čo to stálo. Zarobil si milióny, ale furt má málo,“ spieva na adresu lídra strany Za ľudí. Neskôr útočí aj na Richarda Sulíka a Lucia Nicholsonovú zo strany SaS. „Skazená to pani, poznačená traumou,“ rapuje o političke a obúva sa aj do Miroslava Beblavého z koalície PS/Spolu. Kritizuje najmä tých politikov, ktorí sa netaja tým, že chcú vo februárových voľbách poraziť strany Smer a ĽSNS. Ani jednu zo strán v pesničke negatívne nespomína.

„Čo keby o vážnych veciach rozhodoval ľud? Stačí iba formou referenda a je kľud. Čo keby sme boli neutrálni a nie v NATO?“ znie ďalší z úryvkov, ktorý už naznačuje, že podporuje práve ĽSNS, ktorá to má v programe. Vo videoklipe sa raper pohoršuje aj nad mafiánskym podnikateľom Kočnerom a po čase divák zistí, že podporuje najmä jedného kandidáta, ktorý je na kandidátke ĽSNS.

Moloch si s ním vo videoklipe podá ruku pri odchode z volebnej miestnosti. Potom sa Géci zakrúžkuje na volebnom lístku ĽSNS a hodí ho spolu so svojou rodinou do volebnej urny. Na konci pesničky sa na pár sekúnd objaví ešte Géciho propagačný plagát, na ktorom je so svojou dcérou.

Raperova otvorená podpora fašistickej strane nahnevala aj jeho mnohých známych kolegov ako sú Rakby, Vec či Zverina. Nie sú však jediní. Promptne zareagovali aj raperi Decko a Slavoj, ktorí v stredu zverejnili pesničku Nehanební bastardi, v ktorej Molocha za novú pesničku ostro kritizujú. „Starí rodičia sa obracajú v hrobe / že máš za vzor extrémistu,“ spievajú v nej.

Nejde pritom o prvý Molochov konflikt s inými rapermi. Je známy tým, že ich mal v minulosti viacero. Majk Spirit o ňom dokonca spravil pesničku Prvý a Posledný, v ktorej o ňom hovorí ako o najhoršom raperovi akého pozná. „Jediné, čo vieš, je zloba,“ a „Nemáš žiadnych kamošov,“ je len zopár úryvkov zo skladby. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a o tri mesiace neskôr, v septembri 2018, vydal Moloch skladbu HALOOO. Pesnička, v ktorej Spirita nazýva prefetovanou hlavou má takmer 2 milióny videní.

Paradoxné je, že pred časom si zahral v slovenskom filme Ostrým nožom, ktorý bol inšpirovaný vraždou Daniela Tupého a poukazoval práve na kumunitu neonacistov, ktorá mala byť vo vražde namočená. Sám Moloch sa k našim otázkam nevyjadril.

Raperi: Podporovať náckov v rape je podpásovka



Tomáš Hafner, raper

Vážil som si Ťa ako kamaráta, Denis, ako umelca taktiež, ale tomuto kroku vôbec nerozumiem.Hentá banda, ktorých pečiatku si si dal na koniec svojho klipu mňa a mojich kamošov dlhé roky naháňali a mlátili len za to, že skejtujeme a sme dogabaní jak Čenkovej deti!Neverím, že si toto dal.

Rakby, raper Otvoriť galériu Rakby, raper Zdroj: youtube Absolútne to nepodporujem. Nestotožňujem sa s tým.

Vec, raper Otvoriť galériu Vec, raper Zdroj: youtube Moloch práve odovzdal svojim nepriateľom do rúk smrteľný tromf.

Zverina, raper

Akože nikdy som s tebou nebol nejaký kamoš, podali sme si ruky a prehodili pár slov a občas si aj urobil pár trackov, čo boli dobré, ale práve si jednou jedinou skladbou zmazal celú svoju históriu. RIP MOLOCH. Môžeš podporovať náckov, keď si nácek, alebo robíš napr. rock music, ale podporovať to v rape je podpásovka. FUJ-HNUS.

Tono Suchota, raper Otvoriť galériu Tono Suchota, raper Zdroj: youtube Zvykol som hovoriť, že by sa slovenskí raperi mali ozývať, vyzývať ľudí voliť atď. Hlavne dnes, keď hrozí, že fašisti, neonacisti a im podobní budú s ďalším zlom rozhodovať o vašej budúcnosti. Po tom, čo som dnes videl, beriem späť. Niektorí by radšej mali zostať ticho.

Majk Spirit, raper

Nekomentujem.