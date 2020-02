Za obhajobou vstúpia duelom proti Bielorusku: Pospíšila prekvapila pozvánka od Šatana

Hokejisti Slovenska odštartujú dnes o 18.00 hod. na popradskom štadióne domáci medzinárodný turnaj Kaufland Cup, kde obhajujú prvenstvo z minulého ročníka. Prvým súperom nášho výberu bude tím Bieloruska.

Svoj debut by už v tomto súboji mal absolvovať nováčik v národnom tíme – útočník fínskeho celku Lukko Rauma Kristián Pospíšil (23).

Pospíšil sa po štyroch sezónach strávených v zámorí rozhodol pre návrat do Európy a v lete sa upísal fínskemu celku Lukko Rauma.

„Môžem povedať, že som urobil dobrý krok a pôsobenie vo Fínsku si pochvaľujem. V mužstve sme dobrá partia, mám aj dvoch českých spoluhráčov, takže sa môžeme porozprávať aj v našom jazyku, ale inak komunikujem po anglicky,“ vyjadril sa Pospíšil, ktorému zatiaľ sezóna vychádza, veď patrí medzi lídrov mužstva. V doterajších 43 dueloch stihol už streliť 12 gólov a na 17 prihral. Jediným mínusom jeho hry je až vyše 100 trestných minút.

„V Európe sa hrá iný hokej. Keď sa dostanete do bitky, alebo niekoho narazíte na mantinel, hneď dostanete vyšší trest. Pracujem však na tom, aby som sa vyvaroval faulov,“ pokračoval talentovaný útočník, ktorého premiérová pozvánka do národného výberu potešila. „Bol som veľmi milo prekvapený, keď mi zavolal generálny manažér Miroslav Šatan a oznámil mi nomináciu. Je to pre mňa veľká pocta a budem sa snažiť svojimi výkonmi odvďačiť za dôveru,“ doplnil Pospíšil. Slováci na domácom turnaji v Poprade obhajujú vlaňajší triumf a už dnes ich na úvod čaká tím Bieloruska. V sobotu sa ešte stretnú s Olympijským výberom Ruska.

„Chceme predviesť doma fanúšikom dobrý hokej a, samozrejme, pobiť sa o víťazstvo na turnaji,“ zhodli sa naši hráči. Lístky sú stále v predaji v sieti Predpredaj.sk.

Autor: iglu, mko I Foto: Peter Jesenský, anc

Pospíšila čaká debut v národnom drese.