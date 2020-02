Futbalista Hrošovský s manželkou Klárou: Po psíkovi a koale sa už tešia na synčeka!

Po víkendovom premiérovom góle v drese KRC Genk ďalšia príjemná správa z tábora futbalistu Patrika Hrošovského. „Je to oficiálne. Stali sme sa rodičmi koaly,“ oznámila pár hodín nato radostnú zvesť jeho tehotná manželka Klára.

Po psíkovi Harveym trpasličieho plemena pomeranian je tak novým virtuálnym členom ich rodiny.

Po doručení certifikátu si na diaľku definitívne adoptovali koalu s menom Paul, ktorá takmer zahynula pri masívnych požiaroch v Austrálii.

„Bola jedna z prvých, ktorú objavili živú v prírodnej rezervácii Crestwood. Pri jazere Innes ju našiel schúlenú v spálenom poraste turista a priniesol ju do nemocnice pre koaly. Bola dehydrovaná. Utrpela popáleniny na rukách i nohách. Dochádza k nim vtedy, keď koala lezie po horiacom kmeni stromu,“ prezradila manželka stredopoliara belgického Genku a slovenskej reprezentácie.

Obaja sa oveľa viac tešia na apríl, keď sa im má narodiť synček. Možno budúci futbalista. Výbavička je už nakúpená, detská izba zariadená. Patrik sa občas na internete pochváli vecičkami pre malého. Naposledy to boli dupačky a topánočky.

Najšťastnejší by bol, keby ho vítal už ako účastník majstrovstiev Európy. Na to by však reprezentácia musela v baráži zdolať Írsko a potom aj lepšieho z dvojice Bosna a Hercegovina – Severné Írsko.