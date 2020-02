Galis a Medveď o stretnutí Hapala s Weissom: Má skrotený Vladko šancu na návrat?

Konfrontácia zoči-voči! Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal (50) sa osobne stretol s kontroverzným útočníkom Vladimírom Weissom ml. (30).

Spoločne sa snažili vydiskutovať búrlivú minulosť a nájsť spoločnú reč pred barážovým stretnutím kvalifikácie na EURO 2020 s Írskom. Weiss odmietol nastupovať v reprezentačnom drese pod Hapalovým vedením po tom, ako od trénera nedostával dostatok priestoru na ihrisku v dôležitých kvalifikačných zápasoch. S odstupom času však Vladova horúca hlava vychladla. Hapalovi sa osobne ospravedlnil.

„Bolo to veľmi príjemné stretnutie, aj keď ja aj Vlado sme boli z toho trošku nervózni. Celé to prebehlo pokojne. Ospravedlnil sa mi, povedal mi o svojich predstavách. Čo sa týka mňa, som k veľa veciam otvorený, nezavrhujem ani jeho, keďže už dávno naznačil, že by sa chcel vrátiť späť do reprezentácie. Bude však veľmi dôležité, aby niekde pravidelne hrával a aby bol zdravý,“ povedal Hapal pre stránku SFZ.

Galis: Opraty musí držať tréner

Na Hapalove slová zareagoval aj bývalý reprezentačný kormidelník Dušan Galis. „Medzi hráčmi a trénermi sú zakaždým nejaké problémy. Vždy sa to ale dá vydiskutovať. Pokiaľ ide o futbalovú kvalitu, tak tú Vlado určite má. Otázka je, v akom zdravotnom stave sa nachádza. Ja mu prajem, aby sa mu návrat do repre podaril a podával kvalitné výkony,“ povedal Galis pre Nový Čas. Zároveň však zdôraznil fakt, že v prvom rade musí Hapal držať opraty pevne v rukách.

„Tréner má byť na to, aby stanovil jasné pravidlá hry. Ja som s týmto problémy nemal nikdy. Ak si Hapal dopredu povie, čo od Weissa očakáva, čo si môže dovoliť a čo nie, tak to bude v poriadku. Je prirodzené, že hráči zo zahraničných líg sa potrebujú na zrazoch aj porozprávať, že čo je nové a tak podobne. Nemôžete vkuse rozoberať len budúceho súpera, ale máte chuť sa so spoluhráčmi, priateľmi podeliť aj o zážitky. Tréner im na to musí dať čas aj priestor. Nie je problém, keď si reprezentanti idú spolu niekde sadnúť. A môžu si dať aj jedno pivo, prečo nie,“ dodal Galis.

Medveď: Alebo ho milujete, alebo nenávidíte

O Weissovom návrate do repre si svoje myslí aj bývalý slovenský futbalista Tomáš Medveď. „Vlado je typ, ktorého milujete, alebo ho nenávidíte. Každý človek sa časom vyvíja a prechádza určitým osobnostným rastom. Vlado si dobre uvedomuje, že aj vinou zranení sa nenachádza v špičkovom období. Možno si vstúpil do svedomia. Človek má vždy možnosť sa zmeniť a dostať šancu. Keď ju dostane, tak ju môže využiť. Keď dôveru sklame, ďalšia už nikdy nepríde,“ komentoval celú situáciu Medveď.