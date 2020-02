Muradov o prvom Slovákovi v UFC: Klein tam bude do konca roka!

Vedia o ňom! Slovensko by sa do konca roka mohlo dočkať svojho prvého zástupcu v najprestížnejšej organizácie miešaných bojových umení UFC.

Naznačil to uzbecký bojovník Machmud Muradov, podľa ktorého má do Ultimate Fighting Championship namierené Ľudovít Klein! Ten si v profesionálnom oktagone pripísal pätnásť víťazstiev a dve prehry. Už v sobotu 15. februára naňho čaká ďalšie vystúpenie, na galavečere Oktagon Prime 3 v Šamoríne ho v perovej hmotnostnej kategórii preverí Poliak Lukasz Sajewski.

„V UFC vedia o Kleinovi a myslím si, že do konca roka sa to podarí. Zaslúži si to a verím, že tam predvedie niečo pekné,“ povedal Muradov, ktorý bol hosťom na galavečere venovanom Attilovi Véghovi.

Rovnako ako sa Klein môže stať prvým Slovákom v UFC, Muradov sa tam vlani dostal ako prvý Uzbek. V minulosti pôsobil v organizáciách XFN či Night of Warriors a do UFC putoval práve z Oktagonu: „Čakali sme na ponuku, rokovania trvali dva roky. Stále neverím, že som tam a už mám dve výhry,“ povedal Muradov.

O Súťaži

Ultimate Fight Championship (UFC) je americká spoločnosť. Prevádzkuje elitnú profesionálnu súťaž v zmiešaných bojových umeniach (Mixed martial arts, MMA), ktorá obsahuje najlepších špičkových bojovníkov na svete. UFC má 12 váhových divízií a presadzuje jednotné pravidlá pre MMA.