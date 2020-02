Khabib posiela UFC štipľavé slová: 100 miliónov, aby som toho idiota znova porazil?

Ruský zápasník MMA Khabib Nurmagomedov (31) má na odvetný zápas proti hviezdemu Conorovi McGregorovi (31) jasný názor.

"Dáte mi 100 miliónov aby som toho idiota znova porazil? Nemyslím si, že to je rozumné," poznamenal Nurmagomedov, ktorý tvrdí, že peniaze nie sú to, čo ho motivuje. Rus sa nechal počuť, že peniaze, ktoré by mu boli ochotní vyplatiť, by mali radšej dať na charitu.

Khabib porazil v spoločnom súboji McGregora v októbri 2018 a obhájil tak titul šampióna ľahkej váhy organizácie UFC.

Podľa webu Daily Mail však Rus nemá vôbec záujem o odvetu proti McGregorovi. "Som prekvapený, že ľudia sa ma stále pýtajú na odvetu. V súboji s ním som spravil všetko, čo som chcel. Dokonca sa vzdal. Mal som pod kontrolou celý súboj. Tak ako môžeme hovoriť o odvete? Bolo by to len ďalšie víťazstvo a zarábanie peňazí," dodal sebavedome Nurmagomedov.

Khabiba čaká najbližší súboj v klietke 18. apríla proti bojovníkovi Tonymu Fergusonovi, a preto sa naň poctivo pripravuje. Šéf najprestížnejšej zápasníckej organizácie UFC Dana White ale trvá na tom, aby sa po tomto súboji postavil Khabib proti McGregorovi v odvetnom zápase. Či sa tak stane, ukáže až čas.