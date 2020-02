Jubilant Milan Lasica prekvapuje: Osemdesiatku neoslavuje, takýto darček by ho najviac potešil

Ceremóniu nepotrebuje! Herec a majster inteligentného humoru Milan Lasica (80) v pondelok oslávil, či v jeho prípade skôr dovŕšil osemdesiat rokov.

Hoci ho kolegovia i mnohé známe osobnosti zahrnuli gratuláciami, samotný oslávenec svoj úctyhodný vek veľmi neprežíva. Novému Času prezradil, prečo toto vzácne jubileum neplánuje vôbec oslavovať a aký darček by ho najviac potešil.

Uznávaný herec Lasica stvárnil stovky postáv vo filme, v divadle i televízii a patrí k najvýznamnejším slovenským osobnostiam. Samotná legenda však svoju čerstvú osemdesiatku vôbec nerieši a žiadnu oslavu nemá v pláne. „Nie, nič sa nechystá, ani som to nejak neoslavoval. Ani to nepovažujem za dôležité,“ povedal Novému Času prominentný oslávenec, pre ktorého nehrá žiadnu rolu ani to, že sa dožil úctyhodného veku, ktorý by si zaslúžil pozornosť. „Ja za to nemôžem,“ argumentoval s typickým zmyslom pre humor Milan, ktorého kolegovia zasypali gratuláciami a darčekmi, ktoré zatiaľ nestihol otvoriť.

Najkrajší darček

No hoci obľúbený umelec oslavu nechystá, o tom, ako by mal vyzerať najkrajší darček, má jasnú predstavu: „Mňa by potešilo, keby moje vnučky boli zdravé a vyrastali v dobrom prostredí,“ vyslovil svoje najväčšie prianie Lasica. Hoci on sám svoje jubileum neoslavuje, jeho najbližší sa z týchto narodenín tešia.

„A mám doma osemdesiatnika. Mávam doma päťročnú, tridsať a pár rokov navyše u mojich dcér, moje mladšie priateľky, ale osemdesiatnika prvýkrát,“ napísala na svojom profile na sociálnej sieti hercova manželka Magda Vášáryová. Prominentným manželom robia radosť vnučky Ester (8) a Stela (5), ktorých mamou je staršia z ich dvoch dcér, známa spisovateľka Hanka Lasicová.