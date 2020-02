Dráma na európskom letisku: Lietadlo so 177 pasažiermi sa rozlomilo na dve časti!

Najmenej 52 osôb utrpelo zranenia pri nehode lietadla, ktoré v stredu na letisku Sabihy Gökčenovej v tureckom Istanbule zišlo z pristávacej dráhy a rozlomilo sa. S odvolaním sa na vyhlásenie úradu guvernéra Istanbulu o tom informovala agentúra AP.

Všetky zranené osoby boli podľa úradu hospitalizované, pričom podľa skoršieho vyjadrenia tureckého ministra dopravy a infraštruktúry Mehmeta Cahita Turhana pri nehode nikto nezahynul.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Boeing 737 tureckej nízkorozpočtovej leteckej spoločnosti Pegasus Airlines priletel podľa televízie NTV z tureckého mesta Izmir. Na palube stroja sa v čase nehody nachádzalo 177 pasažierov a šesť členov posádky. Podľa štátnej televízie TRT bolo letisko v súvislosti s nehodou uzavreté.

Rezort dopravy a infraštruktúry uviedol, že príčinou nehody bolo "tvrdé pristátie". V čase havárie v oblasti fúkal silný vietor a pršalo. K danej nehode došlo necelý mesiac po tom, ako 7. januára zišlo pre zlé počasie z pristávacej dráhy na tom istom letisku iné lietadlo spoločnosti Pegasus Airlines. Nešťastie si vtedy nevyžiadalo žiadne obete na životoch ani zranených.