Záchrana pre futbal na Záhorí: Senica má nového investora

Slovenský futbalový klub FK Senica získal krátko pred štartom jarnej časti Fortuna ligy 2019/2020 nového investora.

Hlavný akcionár klubu, spoločnosť Peeble Beach Group, S.L. odstúpila k 5. februáru 2020 ako kontrolná skupina klub spoločnosti Kosmos Invest s.r.o. Tá je odteraz novým majiteľom FK Senica, a.s., potvrdil klub na oficiálnom webe.

"Sme presvedčení, že toto rozhodnutie je to najlepšie pre klub, hráčov, zamestnancov a všetkých, ktorí majú radi klub FK Senica. Do klubu sme prišli pred viac ako dvomi rokmi a chceli sme pomôcť zachrániť A-tím pred zostupom, nakoľko bol na poslednom mieste tabuľky, to sa nám podarilo. Chceli sme odstrániť klubové dlhy vlastnými investíciami, urobili sme tak, pokiaľ sme mohli, chceli sme, aby náš tím súťažil o vyššie pozície v tabuľke. Dostali sme sa tam, ale už sme nemohli ďalej udržiavať krok s dynamikou slovenského futbalu z diaľky, takže sme museli urobiť to, čo bolo najlepšie pre klub. Ak by sme ako majitelia klubu mohli na našej ceste niečo zmeniť, je to ubezpečiť sa, že sme zverili riadenie klubu osobe s rovnakými hodnotami, ako sú tie naše, zamestnancov klubu a ľudí zo Senice, ale neurobili sme tak, za čo sa chceme ospravedlniť. Úprimne cítime, že nová skupina je pripravená a motivovaná posunúť klub na novú úroveň a sme radi, že sme im uvoľnili cestu. Budeme navždy fanúšikmi FK Senica a želáme len to najlepšie pre všetkých, ktorí sú s klubom spätí," uvádza sa vo vyjadrení doterajšieho venezuelského akcionára, ktorý predal klub do rúk českej spoločnosti.

Senica je v tabuľke po jeseni na 9. mieste s 19 bodmi. Na šiestu priečku zaručujúcu po základnej časti účasť v skupine o titul stráca štyri body.