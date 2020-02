Slovenský futbalista sa v Sassuole predstavil novinárom: Haraslín ukázal svoj nový dres

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín (23) stihol na poslednú chvíľu zmeniť pôsobisko v rámci zimného prestupového obdobia.

Z poľskej Ekstaklasy, kde nastupoval za Lechiu Gdansk, zamieril do jednej z najkvalitnejších európskych súťaží - talianskej Serie A. So Sassuolom sa dohodol na hosťovaní do konca aktuálnej sezóny s opciou na trvalý prestup v lete.

Bratislavský rodák absolvoval v utorok v novom tíme mediálne povinnosti. Dostal dres s číslom 27 a následne odpovedal na otázky domácich novinárov, ktorí sa ho pýtali najmä na to, čo ho do Sassuola zlákalo.

"Cítil som, že klub je dobrý a rovnako aj samotný tím. Rozprával som sa s riaditeľom Francesom Palmierim dlhší čas a hovoril mi o Sassuole a jeho prezidentovi Giovannim Carnevalim len pozitívne veci. Preto som si napokon vybral Sassuolo," povedal na tlačovej konferencii 23-ročný Haraslín, o ktorého mal podľa poľských médií eminentný záujem aj belgický Standard Liége.

Pred odchodom do Talianska odohral slovenský krídelník v aktuálnom ročníku 18 zápasov v poľskej Ekstraklase, v ktorých strelil dva góly a pridal k ním štyri asistencie. Predstaviteľov Sassuola zaujala na mladom ofenzívnom futbalistovi jeho všestrannosť. "Preferujem hru na ľavej strane, ale dal som viac gólov sprava. Nemám problémy hrať na oboch krajoch," vysvetľoval plynulou taliančinou.

Haraslín už v minulosti pôsobil na Apeninskom polostrove. Počas účinkovania v Parme si pripísal dva štarty v Serie A, v mládežníckej Primavere odohral za rovnaký tím 29 zápasov s bilanciou 11 gólov. V Sassuole si od neho sľubujú, že prinesie kvalitu do ofenzívy a zároveň zvýši konkurenciu v tíme. "Počul som, že Sassuolo má mladé a silné mužstvo. V kádri sa nachádza viacero veľmi mladých hráčov," hovoril.

Klub z regiónu Emilia-Romagna, ktorý vlastní talianska spoločnosť Mapei, figuruje po 22 kolách Serie A na 13. mieste tabuľky s komfortným desaťbodovým odstupom na zónu zostupu. V ostatných troch ligových stretnutiach nenašiel premožiteľa a najbližší duel odohrá v nedeľu 9. februára proti poslednému tímu SPAL Ferrara.