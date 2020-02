Z Kataru prišla prekvapujúca správa: Rusko so zákazom štartu na MS 2022?

Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) nemá žiadne oficiálne informácie o údajnom zákaze štartu ruskej futbalovej reprezentácie na MS 2022 v Katare. Pre agentúru TASS to povedal šéf RUSADA Jurij Ganus.

Katarská televízna spoločnosť beIN Sports v utorok na svojom twitterovom účte uviedla, že Svetová antidopingová agentúra (WADA) už Rusko informovala o zákaze štartu jeho futbalistov na svetovom šampionáte.

"Nedostal som v tejto veci žiadne dokumenty, hoci teoreticky by mali byť adresované mne. Správy zahraničných médií sú predčasné, pretože proces na Športovom arbitrážnom súde (CAS) stále prebieha," vyhlásil Ganus.

WADA v decembri potrestala Rusko za manipuláciu s dátami z moskovského laboratória. Rozhodla, že najbližšie štyri roky sa krajina nemôže zúčastniť na olympijských a paralympijských hrách a iných globálnych podujatiach pod svojou vlajkou a so svojou hymnou. Na najvýznamnejších podujatiach vrátane OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu by sa mohli ako neutrálni predstaviť iba tí ruskí športovci, ktorí preukázateľne nemajú nič spoločné so systematickým dopingom v krajine. Rusko sa proti trestu odvolalo na CAS.