Ženu s dieťaťom opustil muž dva dni pred svadbou: Slováci ukázali ľudskosť, tieto komentáre vás zahrejú pri srdci

Čítajúc internetové diskusie môžete nadobudnúť pocit, že ľudskosť sa vytráca a povzbudivé slová nahrádzajú stále viac tie útočné, posmešné, kritické a vulgárne.

Všade samá zloba... Nie je to však celkom tak. Stále sa nájdu empatickí ľudia, ktorí radi pomôžu, vypočujú, venujú čas neznámemu človeku.

Mnoho ľudí prosí o pomoc na Priznaniach žien na Facebooku. Nejde len o ženy. Často uverejňujeme ich príbehy, lebo vyvolávajú diskusiu a sú na zamyslenie. Tak ako príbeh ženy, ktorú aj s dieťaťom opustil muž.

"Mám skoro 38 rokov. Väčšiu časť života som žila v zahraničí s priateľom. 6 rokov sme boli spolu, aj dcérka sa tam narodila. Vrátili sme sa na Slovensko s kopec plánmi, on začal pracovať. Zaplietol sa s kolegyňou v robote a 2 dni pred svadbou nás opustil. Bolo to hrozné obdobie, malinká mala ledva rok. Chcela som prísť na iné myšlienky, takže som sa prihlásila na vodičák, no ani ten som nebola schopná spraviť. Ani jednu jazdu bez chyby. Iba dcérka ma držala nad vodou, nemala som chuť chodiť von, nič ma nebavilo. On si nakoniec našiel ďalšiu, s ktorou sa aj oženil. Ja som bola pre neho žena, ktorá nemá majetok, ani auto, ešte sa smial, ako som ja dopadla. Odvtedy prešli už skoro 4 roky a u mňa sa nič nezmenilo, stále som sama, pracujem, mám ďaleké dochádzanie, žijem len pre dcérku a chcem si spraviť vodičák, no strašne sa bojím, že to znovu neurobím. Som sympatická žena, no nemám šťastie nájsť si toho pravého. Je mi smutno zo všetkého, niekedy si myslím, že to už ďalej nezvládnem. Dcérka ma však drží nad vodou, to je jediný môj zmysel života, no veľmi mi chýba láska, pohladenie, opora. Viem, že život ide ďalej a všetko zlé, je na niečo dobré, no už aj ja by som chcela byť šťastná."

To je status ženy, ktorá zrejme ani nečakala, akej podpory sa jej dostane. Desiatky ľudí jej písali povzbudivé slová, utešovali ju. Prečítajte si tie naj reakcie, ktoré môžu pomôcť aj vám, hoci nie ste v rovnakej situácii.