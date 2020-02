Petr prihlásil rodinu do Zámeny manželiek, keď bol opitý: Sila, ako alkoholika nakreslil vlastný synček

V českej Zámene manželiek na televízii Nova uvidia diváci rodinu Petra (40) z Ostravy.

Muž má problémy s alkoholom a priznal dokonca, že rodinu do programu prihlásil opitý, takže si z toho veľa nepamätá. Manželovo správanie trápi jeho ženu Renátu (48), s ktorou má dcérku Alenu (12) a syna Patrika (7). ,,Vadí mi na ňom, že pije. Nebyť Petrovej záľuby v alkohole, sme úplne normálna rodina," povedala.

Petr sa nehanbí piť pred kamerou rum rovno z fľaše. Situáciu sa pokúsi zvrátiť vymenená manželka Jana z Prahy. ,,Fakt budem tvrdá, nedovolím ti vôbec nič," povedala mu. ,,Nechcem ju za partnerku, nedovolila by mi piť," krútil hlavou Petr. Ukážky zo šou však odhalili, že nastala situácia, ktorá mu konečne otvorila oči a po lícach sa mu dokonca kotúľali slzy.

Jeho 7-ročný synček ho na obrázku nakreslil s fľašou v ruke. Petr si uvedomí, že nechce byť pre dieťa takýmto vzorom. ,,Nechcem, aby takto Páťa dopadlo," povedal, v ruke však aj pri tom držal fľašku a odpil si. ,,Toto by mohol byť ten motor, čo by ťa nakopol. Aby si si povedal ,ten alkohol mi za to nestojí, nechcem, aby si ma moje dieťa takto pamätalo a kreslilo ma s fľaškou v ruke, pretože takto ma videlo najčastejšie´," dohovárala mu vymenená manželka.