Graňák na poslednú chvíľu v nominácii: Na dvojstý štart v národnom tíme nemyslí

Rekordér v počte štartov v slovenskej hokejovej reprezentácii Dominik Graňák (36) sa na poslednú chvíľu dostal do nominácie Craiga Ramsayho pre domáci turnaj Kaufland Cup v Poprade.

Tridsaťšesťročný obranca odohral v národnom tíme už 192 duelov a v aktuálnej sezóne môže dosiahnuť okrúhlu dvojstovku. Jeho pozícia v reprezentácii však nie je taká stabilná ako v minulosti a na cenný míľnik zatiaľ nemyslí.

"Možno to docením niekedy neskôr, ale momentálne tomu neprikladám veľkú váhu. Hokej ma stále baví, chcem ho hrať na čo najvyššej úrovni a reprezentácia je vysoká úroveň. Nad nomináciou som veľmi nerozmýšľam. Vedel som, že som medzi náhradníkmi, ale nečakal som, že príde pozvánka. Teším sa na čas strávený v tíme a najmä na zápasy," povedal novinárom v Poprade rodák z českého Havířova.

Slovenskí reprezentanti v aktuálnej sezóne čakajú na prenikavý výsledok. Na novembrovom Nemeckom pohári v Krefelde dosiahli v troch zápasoch jediné víťazstvo a v decembri na turnaji Arosa Challenge vo Švajčiarsku si pripísali dve prehry. Pod Tatrami nastúpia proti Bielorusom a "béčku" Ruska s cieľom napraviť si chuť.

"Víťazstvo by to chcelo stále. To vie každý hokejista aj tréner. Ak sa hrá doma, tak je motivácia ešte väčšia. Sú to však len prípravné turnaje. Slúžia na otestovanie hráčov. Som tu krátko, nerozprával som sa s trénermi o filozofii alebo skladbe tímu," pokračoval účastník 12 majstrovstiev sveta v hokeji.

Graňák zamieril pred začiatkom aktuálneho ročníka z Hradca Králové do Karlových Varov a v novom pôsobisku sa mu darí. V 43 zápasoch nazbieral 17 bodov (2+15) a s podceňovanými "energetikmi" sa drží na siedmej priečke tabuľky. "Keby nám to povedal niekto pred sezónou, brali by sme to všetkými desiatimi. Cieľ je hrať play-off, či už cez predkolo alebo priamo. Sme si vedomí toho, že kluby pred nami sú väčšie. Odstup na šieste miesto však nie je veľký a chceme to dohnať. V globále som v klube spokojný."

Karlove Vary sú kúpeľné mesto, ktoré ponúka okrem liečivých prameňov aj malebné scenérie. Skúsený bek namiesto toho radšej oddychuje v jeho okolí. "Po podpise zmluvy som si myslel, že budem často na kolonáde, ale nie je to tak. Mesto má turistickú časť, ktorá je rusko-ukrajinská a centrum je české. Okolie je pekné, ponúka husté lesy, takže som spokojný. Náročnejšie je akurát cestovanie, keďže Karlove Vary ležia úplne na západe krajiny," uzavrel Graňák