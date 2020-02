Epidémia koronavírusu: Japonsko prenajalo trajekt na karanténu

Japonská armáda si v stredu prenajala trajekt, ktorý má byť k dispozícii na karanténu pre osoby s podozrením z nákazy novým koronavírusom. Počet nakazených sa totiž v Japonsku stále zvyšuje, píše agentúra Reuters.

Trajekt Hakuo s výtlakom 17.000 ton je zakotvený v námornej základni v meste Jokosuka. Spočiatku by sa na palubu trajektu zmestilo 94 ľudí, avšak celkovo je možné jeho kapacitu rozšíriť na 300 ľudí. Maximálna kapacita plavidla je až 500 osôb, ale v takomto prípade by sa tvorili rady na toalety či do sprchy, povedal pre Reuters predstaviteľ japonskej armády. Karanténa by mala podľa jeho slov trvať približne desať dní a ľudom by počas tohto obdobia malo byť poskytnuté všetko, čo potrebujú vrátane donášky jedla priamo na izbu či tabletov a wifi.

Po tom, ako v Japonsku v stredu prebehol zdravotný skríning viac ako 3700 pasažierov a posádky výletnej lode Diamond Princess, testy potvrdili nákazu novým typom koronavírusu u najmenej desiatich pasažierov. Tých umiestnili do karantény v meste Jokohama. Japonská vláda sa stala terčom kritiky za to, že na situáciu v súvislosti s koronavírusom zareagovala veľmi pomaly. Na rozdiel od iných krajín totiž nenariadila nútenú karanténu osôb, ktoré môžu byť koronavírusom nakazené. Týka sa to pritom aj Japoncov letecky evakuovaných z čínskeho mesta Wu-chan, ktoré je ohniskom nákazy.

Japonsko má zatiaľ 33 prípadov nového koronavírusu - vrátane 17 osôb, ktoré boli predtým v meste Wu-chan. Od minulej soboty majú cudzinci, ktorí v poslednom období navštívili čínsku provinciu Chu-pej, vstup do Japonska zakázaný.