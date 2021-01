Známe páry prezradili recept na šťastné manželstvo: Voštinár dostal od ženy dar, ktorý ťažko niečo prekoná

Aký je zaručený recept na harmonický vzťah? „Bez dobrých surovín kvalitné jedlo neuvaríš. Možno to platí aj vo vzťahu. Skúste si teda byť navzájom dobrými surovinami, varte s citom a dochucujte,“ prezrádza moderátor Vlado Voštinár (55) svoj overený recept.

Vyzvedali sme aj u iných známych párov, ako sa im podarilo vydržať spolu toľké roky bez vážnejších kríz a či sa dokážu stále navzájom prekvapiť.

1. Čo máte na svojej polovičke najradšej?

2. Čo vás na partnerovi dokonale vytočí?

3. Vie vás aj po rokoch niečím prekvapiť?

4. Aké romantické gesto od svojho partnera máte najviac v pamäti?

5. Prezradíte recept na šťastný vzťah?

Monika Hilmerová (45) a Jaro Bekr (47): Spolu 12 rokov, manželmi 11 rokov

Monika

1. Milujem ho komplet takého, aký je, či už fyzicky, alebo jeho charakterové vlastnosti. Ale napríklad milujem jeho pohľad na svet, jeho strhujúci humor alebo to, aký je pozorný a úprimne srdečný k ľuďom, ktorých má rád, ako je ochotný pomáhať a robiť druhým radosť... je toho veľa.

2. Jasné, obaja sa vieme kvôli tomu druhému vytočiť, ale ako rýchlo to príde, tak rýchlo to aj odíde. Nemávame tichú domácnosť, čo mi vyhovuje, lebo neznášam v medziľudských vzťahoch dusnú atmosféru. Takže naše vytočenie je ako letná búrka, po nej je rýchlo čistý vzduch a znova svieti slnko.

3. Áno, veľmi často ma prekvapí niečím milým a pozorným. Svoju lásku mi vyjadruje aj činmi, ale aj mi to často hovorí, čo sa mi nikdy nezunovalo. Naučil to aj mňa a nijako nám to nezovšednieva. Milujem, keď mi ráno spraví kávu alebo mi v bežný deň prinesie kvety, je toho veľa. Tie „drobnosti“ sú veľkou posilou pre vzťah.

4. Je ich fakt more. Ale napríklad, vybral si ma za manželku, čo je už romantickejšie? To je happy end skoro z každej rozprávky.

5. Láska. Ozajstná a bezpodmienečná.

Jaro

1. Na Monike sa mi páči všetko. Celé telo a celá duša. Má kopec dobrých vlastností, ťažko vybrať len jednu. Je napríklad veľmi dobrotivá. Málokedy sa stane, no ak sa s niekým poháda a keď mi to ide opisovať, tak to začína asi takto: „Pochytili sme sa s tým a tým, ale na jeho obranu musím najprv povedať…“ Ak by ma niekedy mali za niečo súdiť, chcem, aby sudkyňou bola Monika. (smiech)

2. Áno, nedokáže pozerať tanečné videá dlhšie ako 2 minúty. (smiech)

3. Aj po tých dlhých rokoch máme spolu stále krásny vzťah a napríklad, aj keď si často denne hovoríme milujem ťa, tak stále sa vieme prekvapiť nejakým vyznaním.

4. Sú to napríklad len dotyky, keď ma chytí za ruku a stisne ju. Objatia. Darčeky na sviatky, podľa ktorých je vidno, že ma počúva, pozná moje túžby, vie, čo ma baví. Ale najviac si pamätám na tortu, ktorú pripravila, keď sme spolu ešte len chodili. Plán bol taký, že vojdem do jej bytu, kde boli od vchodu až do obývačky sviečky a na stole torta k mojim narodeninám. Fór bol v tom, že sme sa nepochopili a ja namiesto toho, aby som prišiel hore, som čakal v aute. Po nejakom čase mi Monika zavolala, že kde toľko som, a tak som vybehol hore. No na torte boli už roztopené sviečky a horeli asi polmetrovým plameňom. Monika stála vedľa tej torty a plakala. (smiech)

5. Sám úplne netuším, tak nechcem mudrovať. Treba, aby sa snažili obaja o to, aby ten vzťah nezovšednel. A láska, to je aj rešpekt. Majte jeden k druhému rešpekt vo všetkom, čo robí a rozprávajte sa o tom. Zaujímajte sa o toho druhého a podporujte sa.