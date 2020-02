Vzťah Júlie a Ľuba v šou Svadba na prvý pohľad je napätý: Psychologička v tom má jasno

Gabika (29) s Luciou (27) pustili slzu pred sobášom, u Júlie (24) to prebiehalo naopak. Takmer každú vetu zakončila smiechom a presmiala sa aj obradom.

Netrvalo však dlho a už na exotickej dovolenke v Zanzibare prišli slzy zlosti, poníženia a hlbokého nešťastia zo situácie, v ktorej sa ocitla. Šou Svadba na prvý pohľad sa v jej prípade mení doslova na slzavé údolie.

„Júlia väčšinou vypúšťa napätie smiechom,“ konštatuje psychologička Jana Štefániková (36), ktorá sa ako jeden z odborníkov podieľa na šou Svadba na prvý pohľad. „Pokiaľ však ide o to posedenie pred domorodcami na Zanzibare, mala z neho nepríjemný pocit, to vyústilo do napätia, smiať sa na tom určite nedalo, tak sa rozplakala. Vnútorné napätie vždy nejako treba vypustiť. Pre mňa bolo jej správanie zrozumiteľné, neviem ako pre diváka.“

Podľa J. Štefánikovej je Júlia aj napriek tomu, ako môže pôsobiť na televíznych divákov, veľmi rozvážna, ambiciózna, cieľavedomá a racionálne uvažujúca žena. „Ale to nie vždy prechádza cez obrazovku. To, že je blondína a má veľké prsia, je vedľajšie. Ona je náročná, aj na seba aj na svoje okolie, ale to v zásade nie je zlá vlastnosť. Mám potrebu obhajovať ju, pretože sme spolu opakovane sedeli a bola som s ňou v kontakte. Naozaj nemám pocit, že je to jednoduchá blondínka.“