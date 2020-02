V seriáli Nový život prichádza do hry Evaldova mama - a to naozaj víchrica, ako sa patrí. Stvárňuje ju Eva Máziková, ktorá predvedie svoju perfektnú nemčinu. A tú si precvičia aj herečky Heňa Mickovičová a Helena Krajčiová. Ktorej to išlo lepšie? Sledujte Nový život v stredu večer v televízii JOJ.