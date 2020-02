Robert trpel depresiami, riešil to radikálne: Pokus o samovraždu mu zachránil život

Nechcelo sa mu žiť, no to mu paradoxne zachránilo život. Otec dostal druhú šancu na život.

Robert Allen (38) mal začiatkom roka 2019 ťažké obdobie. Úradník z britského mesta Bathgate sa potýkal s dilemou, či je dobrým otcom pre svojho teraz už 4-ročného syna Camerona. Cítil sa bez energie a kvôli tomu trpel depresiami.

Koncom januára 2019 sa Robert pokúsil o samovraždu. Jeho vystrašená manželka Lesley ho odniesla na pohotovosť. Krvné testy, ktoré mu lekári spravili, však ukázali nezrovnalosti s činnosťou obličiek. No podrobnejšie testy odhalili oveľa zákernejší problém – Robertovi diagnostikovali rakovinu v druhom štádiu.

Podľa lekárov mohla jeho neustála únava a depresie súvisieť práve s rakovinou obličiek. „Môj syn sa chcel so mnou hrať, ale ja som na to nemal energiu. Vtedy som začal cítiť, že to nie je normálne,“ cituje Daily Mirror britského úradníka.

Robert urýchlene podstúpil operáciu, počas ktorej mu vybrali nádor. Potom nasledovala chemoterapia a rádioterapia. Po dlhých mesiacoch má muž nádej na vyzdravenie a teší sa na oslavu synových piatych narodenín.