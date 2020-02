Nový Zéland sužujú povodne: Z domova museli utiecť stovky ľudí

Stovky ľudí opustili svoje domovy a farmy na juhu Nového Zélandu v snahe utiecť pred povodňami.

Tie v regióne vyvolal silný dážď. Pre stále stúpajúce hladiny riek úrady vyzvali na okamžitú evakuáciu obyvateľov miest Gore, Mataura a Wyndham. Niekoľko stoviek turistov evakuujú z Milford Sound, kde uviazli začiatkom týždňa po tom, čo záplavy a zosuvy pôdy zablokovali cesty. Mnohých turistov odtiaľ odviezol vrtuľník.

Pre vzniknutú situáciu platí v regióne Southland výnimočný stav. V stredu by sa podľa predpovedí malo v oblasti zlepšiť počasie. Hoci na ďalšie dni hlásia dážď, nemali by to byť lejaky ako tie, čo spôsobili povodne.