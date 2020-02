Venezuela nepovolila príchod vyšetrovateľov z komisie pre ľudské práva: Majú strach?

Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) vo štvrtok kritizovala vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura za to, že členom komisie nepovolila nastúpiť v Paname do lietadla smerujúceho do Venezuely, informovala agentúra AP. Komisia plánovala vyšetrovať údajné prípady zneužívania.

Členovia komisie uviedli, že Madurova vláda panamskej leteckej spoločnosti Copa Airlines povedala, aby skupine z IACHR nepovolila nastúpiť na let smerujúci do venezuelskej metropoly Caracas. Paulo Abrao z IACHR povedal, že delegácia bude pokračovať vo svojej práci v Kolumbii blízko hraníc s Venezuelou. Prístup venezuelskej vlády podľa neho ukazuje jej strach v súvislosti s medzinárodným vyšetrovaním. Delegáciu IACHR do krajiny pozvalo venezuelské Národné zhromaždenie, v ktorom má prevahu opozícia pod vedením Juana Guaidóa. Ten sa 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely s tým, že chce zosadiť prezidenta Madura s odôvodnením, že jeho opätovné zvolenie v roku 2018 nebolo legitímne. Guaidóa za dočasného prezidenta následne uznalo viac ako 50 krajín sveta i Európsky parlament. Guaidó a jeho rival Luis Parra sa 5. januára 2020 obaja vyhlásili za predsedu venezuelského Národného zhromaždenia. Konali sa totiž dve odlišné hlasovania a padli aj obvinenia z "parlamentného prevratu".