Cingelovi to s Hradcom nevyšlo, hokejovú Ligu majstrov ovládla Frölunda

Hokejisti švédskeho klubu Frölunda Indians sa po štvrtý raz stali víťazmi Ligy majstrov.

Vo finále zvíťazili v utorok na ľade Hradca Králové 3:1. V drese zdolaného finalistu nastúpil Slovák Lukáš Cingel.

Začiatkom augusta sa zapojilo do aktuálneho ročníka hokejovej LM 32 tímov. Slovensko reprezentoval úradujúci majster z Banskej Bystrice, no v základnej G-skupine skončili "barani" na poslednom 4. mieste a do ďalšej fáze nepostúpili.

Hradec sa vo finále turnaja predstavil prvýkrát. "Indiáni" zo severu Európy sú najúspešnejším klubom v krátkej histórii tejto súťaže. V šiestich ročníkoch zvíťazili už po štvrtý raz, pričom vo finále boli päťkrát. Hradec na ceste do finále vyradil v play off nemecký Mannheim, švajčiarsky Zug a švédsky Djurgaarden. Frölunda si cestu prerazila cez švédsky Färjestad, švajčiarsky Biel a krajanov z Luley. Práve Lulea je okrem Frölundy ďalším švédskym držiteľom trofeje. Turnaj je teda okrem jednej výnimky vo švédskych rukách. V roku 2018 triumfoval fínsky JYP Jyväskylä. Hradec Králové je po Sparte Praha a Red Bulle Mníchov iba tretím tímom mimo Švédska a Fínska, ktorý sa prebojoval do finále.

Liga majstrov 2019/2020 - finále:

Mountfield Hradec Králové - Frölunda Indians 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Góly: 7. Koukal (Cibulskis, F. Pavlík) - 17. Hjalmarsson (Lundqvist, Lasch), 19. Friberg (Grönlund), 20. Sundström (Ekbom, Fagemo). Rozhodovali: Vikman, Kaukokari (obaja Fín.) - Hofer (Nem.), Leermakers (Hol.)

Mountfield HK: Mazanec - Nedomlel, Gaspar, Cibulskis, Čáp, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Váchal - Smoleňák, CINGEL, Chalupa - Klíma, Lev, Pavlík - Jergl, Koukal, Perret - Dragoun, Kubík, Miškář

Frölunda: Mattsson - Lennström, Stollery, Moverare, Ekbom, Grönlund, Gormley, Printz - Mustonen, Lundqvist, Friberg - Peterson, Hjalmarsson, Lasch - Carlsson, Sundström, Fagemo - Rosseli-Olsen, Lasu, Rakhshani - Henriksson

Prehľad víťazov:

2014/2015 - Lulea Hockey (Švéd.) /Christián Jaroš, Peter Cehlárik/

2015/2016 - Frölunda Indians (Švéd.)

2016/2017 - Frölunda Indians (Švéd.)

2017/2018 - JYP Jyväskylä (Fín.)

2018/2019 - Frölunda Indians (Švéd.)

2019/2020 - Frölunda Indians (Švéd.)