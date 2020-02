Fotka mladíka vyvolala rozruch: Poriadne kruté žarty kvôli tomu, ako vyzerá od brady nadol

Mladík ukradol svojej starej mame počas dvoch rokov 24 000 libier (28 000 eur), za ktoré si kupoval drogy. Keď plánoval ďalšiu krádež, polícia ho chytila a poslala za mreže. Nečakal však, že jeho fotka z policajného oddelenia sa stane virálnou.

23-ročný Harrison Davies okrádal svoju 78-ročnú babičku od roku 2016 do roku 2018. Ako uvádza portál LAD bible, plánoval jej ukradnúť ďalších 1 000 libier (1 1180 eur), avšak prekazila mu to polícia. Mladík z anglického mesta Grimsby oklamal svoju babičku a na jej údaje založil bankové účty, cez ktoré si zobral pôžičky a za peniaze nakupoval drogy. Za svoje činy išiel za mreže.

Keď však polícia zverejnila jeho fotografiu z policajného oddelenia, ľudia si všímali len jedno – dĺžku jeho krku. Čoskoro sa stal terčom posmechu a mnohí ho prirovnávali k ET mimozemšťanovi alebo k žirafe. Jeden používateľ Facebooku si dokonca dal tú námahu a upravil fotografiu so žirafou, do ktorej vložil Harrisonovu hlavu.

"Pozrite sa na ten natiahnutý krk! To tetovanie asi nebol najlepší nápad,“ okomentoval fotku jeden z používateľov Facebooku a ďalší zavtipkoval:Ďalší dodal, že jeho krk by sa mohol použiť na určenie trestu odňatia slobody: „Keby len trest bol taký dlhý ako jeho krk“. „,“ pokračovala spŕška žartov.

Harrison sa chcel z trestu vyvliecť a obvinil úplne nevinného človeka, ktorého vypočúvala polícia. Stará mama sa o mladíka starala odmala a povedala, že jeho zrada ju „vystresovala“ a „otriasla ňou“. „Som veľmi sklamaná z toho, čo mi Harrison urobil. Je veľmi inteligentný a schopný nájsť si prácu,“ vyjadrila sa pre médiá babička. Dlhokrký zlodej bol odsúdený na 2 roky väzenia.