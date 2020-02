Komentár Juraja Drobu: Za najväčší problém považujem rast extrémistov

Nový Čas pred voľbami prináša názory osobností slovenskej politiky a spoločenského života na aktuálne dianie.

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Verím, že po voľbách príde k nastoleniu právneho štátu, kde budú platiť rovnaké pravidlá pre každého a už sa skončí éra "našich ľudí”. Verím, že sa nájdu aj traja osvietení ministri, ktorí budú mať odvahu na revolučné zmeny. Prvý by mal riadiť ministerstvo spravodlivosti a rozbiť tam organizované skupinky na prokuratúre a na súdoch, ktoré nekonajú v záujme spravodlivosti. A ďalší dvaja osvietení by mali zreformovať zdravotníctvo a školstvo totálne “od podlahy”.

Za najhorší zákon za posledné štyri roky z pohľadu župana považujem novelu zákona o dani z príjmu. Samosprávam sa vzali milióny, no bežným ľuďom táto novela vôbec nepomohla. Najlepší krok je, že Robert Fico už nie je premiérom a Robert Kaliňák ministrom vnútra. Ale stalo sa tak príliš neskoro a nedošlo by k tomu, nebyť vraždy dvoch nevinných mladých ľudí. Tomu, že Robert Fico už nie je premiérom a Robert Kaliňák ministrom vnútra, a smutným okolnostiam, za akých sa tak stalo, vďačíme dnes za to, že orgány činné v trestnom konaní a následne súdy, začínajú pomaly, ale predsa fungovať tak, aby spravodlivosti a právnemu štátu bolo učinené zadosť.

Ak by to mal byť zákon a tamto by sa nebralo ako krok, tak zavedenie verejných vypočutí kandidátov na ústavných sudcov. Aj tie a grilovanie Roberta Fica na nich, prispeli k tomu, že sa Roberta Fico nestal ústavným sudcom a nemohol spolu s Mamojkom pomáhať svojmu kamarátovi Kočnerovi.

Spoločenská situácia je po vražde dvoch mladých a nevinných ľudí vyšpičkovaná a pripravená na zmenu. Za najvypuklejší problém považujem postupný a tichý nárast extrémizmu. Nevyučuje sa kritické myslenie a ľudia dnes veľmi ľahko uveria propagandistickým výmyslom kotlebovcov. Ľudia veria extrémizmom a vyšinutým jedincom ako Kotleba či Blaha... Vždy však vidím pohár poloplný a stretávam sa aj s mnohými osvietenými ľuďmi v mojom kraji. Je tu, našťastie, aj plno mladých ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia s odhodlaním zmeniť Slovensko a priložiť ruku k dielu pri zásadnej rekonštrukcii našej krajiny.

-----

Názory redakcie sa nemusia stotožňovať s názormi autora komentára, ktorý zodpovedá aj za jeho vecný obsah.