Slovensko prišlo o ďalšiu legendu: Zomrel významný slovenský herec († 94)

So smutnou správou sa v utorok na sociálnej sieti podelilo zvolenské Divadlo J. G. Tajovského.

"S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dnes odišiel do večnosti mimoriadny herec Andrej Mojžiš (16.10.1925 - 4.2.2020), legenda zvolenského Divadla J. G. Tajovského. Česť jeho pamiatke," oznámili zástupcovia divadla na Facebooku s tým, že o dátume poslednej rozlúčky budú informovať.

Andrej Mojžiš prišiel do zvolenského divadla v roku 1953 a zostal mu verný napriek mnohým ponukám z iných významných slovenských divadiel, vrátane Slovenského národného divadla v Bratislave. "A prečo by som mal? Veď aj tu sú ľudia," odôvodnil svoje rozhodnutie. Na javisku vo Zvolene vytvoril vyše 160 postáv. Patria k nim Merkutio zo Shakespearovho Rómea a Júlie, Prospero z Búrky a šašo Feste z Večera trojkráľového. Predstavil sa aj ako Vojnický z Anny Kareniny od Leva Nikolajeviča Tolstého, Tartuffe od Moliéra, profesor Higgins z hry G. B. Shawa Pygmalion, Starec z rovnomennej hry Gorkého, Willi Lomen z hry Smrť obchodného cestujúceho od Arthura Millera. Obsadili ho do titulných postáv v hrách Mikuláš Kopernik, Don Juan a Don Quijote, ale stvárnil aj postavy z diel od Chalupku, Jána Soloviča, Osvalda Zahradníka či iných slovenských autorov.

Andrej Mojžiš sa narodil 16. októbra 1925 v Kremnici, kde žil do svojich 13 rokov. Neskôr sa spolu s rodičmi presťahoval do Bartošovej Lehôtky, čo je obec medzi Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Jeho otec bol železničiarom. Andrej Mojžiš mal kráčať v jeho stopách a stať sa výpravcom, uvažoval aj o lesníctve. V Kultúrnom dome v Bartošovej Lehôtke však pôsobilo ochotnícke divadlo a práve s ním sa spájajú Mojžišove herecké začiatky. Krátky čas pôsobil v Armádnom súbore Víta Nejedlého v Prahe. K profesionálnemu divadlu sa dostal vďaka náhode. Sprevádzal kamaráta Antona Vozára na konkurze do zvolenského divadla ako partner, ktorý mu mal "nahrávať" v dialógoch. Prijali ich napokon oboch.

Za celoživotnú prácu v divadle získal viacero ocenení - Cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo (2000), štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR (2007), Cenu Čestný motýľ za celoživotný prínos pre DJGT (2008), Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja (2009).